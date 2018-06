Alexander drømmer om at køre lastbil med kran

Transportbranchen var i dag på charmeoffensiv i Fredericia. Her var der mulighed for at køre i lastbilsimulator.

Det kniber gevaldigt for transportbranchen at få flere unge til at interessere sig for jobbet som chauffør. Men selvom Alexander Neverdal først lige er blevet færdig med folkeskolen, er han slet ikke i tvivl, hvad han nu skal lave. - Jeg vil gerne være lastbilchauffør, siger han uden tøven til TV SYD. Men det er ikke en hvilken som helst lastbil, som Alexander Neverdal drømmer om at køre i. Det skal være en af dem, der kører ud med byggematerialer, og der skal være kran på Alexander Neverdal, Fredericia. - Det skal være en af dem, der kører ud med byggematerialer, og der skal være kran på, siger han til TV SYD. Flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder fra Fredericia var i dag samlet på Axeltorv for at fortælle mere om de jobmuligheder, der er i branchen. For det er ikke kun chauffører, der er mangel på. Der er også brug for flere unge, der vil være speditører, logistikassistenter og kranfører. Alexander Neverdal kan godt lide friheden ved at køre rundt i en lastbil. Det øver han også, når han spiller computerspillet Euro Truck Simulator 2. - Det går ud på at bygge en lastbil og køre rundt til forskellige byer, fortæller han til TV SYD.