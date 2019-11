Ali passer på signalement: Hænges ud som voldtægtsmand

Ali ligner en voldtægtsmand: Men det er han ikke. Problemet er bare, at politiet i sidste uge udsendte en signalement af en formodet voldtægtsforbryder, og det signalement matcher 18-årige Ali Kellou fra Fanø. Siden da har han modtaget trusler både på Facebook og ansigt til ansigt fra folk, som er overbeviste, om at han er gerningsmanden.

- Beskrivelsen passer desværre på mig, men det gør mig virkelig ked af det, at folk tror, jeg er en voldtægtsmand og, at jeg bliver beskyldt for noget, jeg ikke har gjort. Noget, andre har gjort, forklarer Ali Kellou, der går på HF på Esbjerg Gymnasium.

"Vi tilgiver det aldrig"

Det var en voldtægt af en 28-årig kvinde i Exnersgade i Esbjerg, der fik politiet til at sende signalement ud af tre gerningsmænd.

Flere mener altså, at Ali Kellou passer på det ene af dem, og han har oplevet både trusler og tilråb som “voldtægtsmand”. På Messenger fik han en besked fra en ukendt person, som skrev: "Vi ved godt, hvad I gjorde ved den 28-årige kvinde søndag 10. november 2019. Vi glemmer det aldrig. Vi tilgiver det aldrig."

Signalementet på voldtægtsmistænkt Den ene mistænkte beskrives som en mand på 20-25 år, mellemøstligt udseende, brun hud, cirka 168 centimeter høj og kraftig af bygning. Han havde kort, sort hår og kort, tæt sort skæg. Han var iført sort vindjakke, sort hættetrøje, cowboybukser, bælte, sneakers muligvis af mærket Nike, han talte dansk og blev kaldt "Ali". ​​​​​​(Syd- og Sønderjyllands Politi) Se mere

Han fik trusselsbeskeden torsdag i sidste uge uden først at forstå, hvad det handlede om. Efter en søgning på nettet gik det op for ham, at det handlede om den pågældende voldtægtsepisode i Exnersgade for nogle uger siden.

- Så kontaktede jeg straks politiet og anmeldte trusselsbeskeden. Jeg blev bedt om at aflevere skærmbilleder af min telefon til politibetjenten på Fanø, siger Ali Kellou, der dog blev ved med at få beskeder om, at signalementet mindede om ham.

18-årige Ali Kellou føler sig hængt ud for en voldtægt, han ikke har gjort. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Så blev jeg nødt til at skrive et opslag på Facebook for at fortælle folk hele historien. Samtidig har mange henvendt sig til min chef og spurgt til mig. Hun har været sød at sige, at hun godt ved, det ikke er mig, fortæller Ali Kellou.

Politiets opfordring: Kom til os

Politiet vil ikke i en verserende efterforskning be- eller afkræfte mistanke mod konkrete navngivne personer. I en mail til TV SYD appellerer Syd- og Sønderjyllands Politi dog til, at folk ikke drager forhastede slutninger om, hvem der er gerningsmand til den ene eller anden forbrydelse eller gætter på det. Heller ikke på sociale medier.

- Hvis man har mistanke til nogen, må man henvende sig til politiet – og så lade politiet gøre arbejdet, forklarer Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi.