Allan sikrer, at 65 færre sidder alene juleaften

Ingen skal sidde alene juleaften. Det mener Allan Poulsen, og derfor får han 65 gæster til julegilde i Strellev Forsamlingshus.

Bordet er dækket, juletræet er rejst, og gaverne er pakket ind. Nu er det kun maden og gæsterne, der mangler.

For andet år i træk sætter Allan Poulsen sig selv til side og arrangerer en kæmpe julefest, hvor alle er inviteret. Eller i hvert fald alle dem, der kan være i Strellev Forsamlingshus ved Ølgod.

- Vi skal have en masse god mad, vi skal hygge, spille pakkeleg og børnene skal have gaver, siger Allan Poulsen til TV SYD.

Hvis jeg kan sikre, at nogle mennesker ikke sidder selv, så gør jeg det gerne hvert år. Allan Poulsen, møbelpolstrer, Ølgod

65 gæster har meldt sig til. Det er både børn, voksne, ældre og enlige, der enten er ensomme eller økonomisk pressede, der har fået plads ved Allan Poulsens julebord.

- Der er altid nogle, der har det svære end en selv, og jeg synes ikke, at der er nogen, der skal sidde alene juleaften. Så hvis jeg kan sikre, at nogle mennesker ikke sidder selv, så gør jeg det gerne hvert år, siger han.

Sidste år inviterede Alla Poulsen folk hjem til sig selv. Der kom 20, men dobbelt så mange ville gerne være kommet. Derfor flyttede han i år julemiddagen til byens forsamlingshus, hvor der kunne være op til 100 gæster.

- Jeg havde jo håbet, at der kom 100. Men at der kommer tre gange så mange som sidste år, er også lidt vildt.

Allan Poulsen havde regnet med selv at skulle betale for en stor del af festen, men lokale virksomheder og frivillige har løbende spædet til, så der kommer ikke til at mangle noget som helst til festen.

- Man bliver stolt som dansker, når man ser, hvordan folk træder i karakter, når det virkelig gælder.

Allan Poulsen forsikrer, at han også næste år holder juleaften, hvor endnu flere er velkommen.