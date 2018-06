Allan Simonsen sidder klinet til skærmen i aften: Jeg håber på dansk sejr

Også hans fodboldkollega John Sivebæk følger Danmarks kampe ved VM tæt og tager til Rusland senere på måneden.

Den tidligere fodboldspiller Allan Simonsen ser frem til, at det danske fodboldslandshold skal spille sin første VM-kamp lørdag aften, når det gælder opgøret mod Peru, der fløjtes i gang klokken 18.

Han var selv med til VM i Mexico i 1986. I år skal han følge VM hjemme fra Danmark.

- Når Danmark spiller vigtige kampe, foretrækker jeg at se dem i sluttet selskab med nogle få venner, der har både indsigt og glæde ved fodbold. I aften vil jeg nyde et godt glas rødvin og håber på en dansk sejr mod Peru, siger Allan Simonsen til TV SYD.

- Jeg tror på vores muligheder for at komme videre fra puljen og skal se alle Danmarks kampe herhjemme.

Allan Simonsen er den eneste skandinaviske fodboldspiller, der er blevet hædret som Europas bedste. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Til fætter-kusinefest - men vil ikke gå glip af kampen

Også John Sivebæk, der spillede to kampe ved VM i Mexico i 1986, skal følge Danmarks kampe tæt. Lørdagens kamp mod Peru skal han se på storskærm.

- Denne weekend er min kone og jeg til stor fætter-kusinefest, hvor vi er op mod 50 mennesker samlet. Jeg har sørget for storskærm, så vi ikke går glip af kampen, siger han til TV SYD.

- Det bliver godt at se Danmark i kamp efter et langt forspil med træning og testkampe. Vi vinder i aften, selvom det er svært på forhånd at vurdere Perus styrke som hold - men de er gode spillere hver for sig.

John Sivebæk (tv.) fik to landskampe ved VM i Mexico i 1986 - og var med til at vinde EM i 1992, som billedet her er fra. Foto: Lars Poulsen, Ritzau Scanpix

John Sivebæk fortæller, at han skal til Rusland og se kampen mod Frankrig tirsdag den 26. juni sammen med en gruppe fodboldvenner.

Både Allan Simonsen og John Sivebæk har spillet i Vejle Boldklub.