Alle elever bestod udskældt optagelsesprøve

Nye regler sender prøvefri 10. klasseelever til optagelsesprøve på gymnasiet. Rikke Schrøder bestod prøven, men holder fast i sin kritik af reglerne.

Selvom Rikke Schrøder havde et karaktersnit på ni fra folkeskolens afgangseksamen, skulle hun alligevel til optagelsesprøve og en samtale på Ribe Katedralskole for at få lov til at gå der efter sommerferien.

Og nu er det sikkert: Rikke Schrøder kan kalde sig gymnasieelev fra august.

- Jeg er da vildt glad. Jeg havde ikke nogen plan b, så det er da rigtig godt, siger Rikke Schrøder, da TV SYD fanger hende på telefonen onsdag.

Hun har det seneste år gået på Koldingegnens Idrætsefterskole, hvor hun har haft en prøvefri linje, og derfor skulle hun til en optagelsesprøve for at blive optaget på et gymnasium.

Sådan lyder reglerne, der trådte i kraft i år, men de giver ikke mening, mener hun.

- Jeg synes, det er latterligt. Jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skulle til optagelsesprøve og samtale, når jeg har et snit på ni fra folkeskolen, siger Rikke Schrøder.

Det var også virkeligheden for 19 andre unge mennesker, der søgte om optagelse på Ribe Katedralskole.

13 af dem kommer fra en prøveløs 10. klasse.

Samtlige 20, der var til optagelsesprøve, er blevet optaget på en af Ribe Katedralskoles linjer, oplyser Jacob Jørgensen, der er uddannelsesleder på gymnasiet.

- Det er lidt voldsomt

Han er enig med Rikke Schrøder i, at det ikke giver mening, at unge mennesker med et højt karaktersnit fra folkeskolen, og som er egnede til at komme i gymnasiet, skal til en optagelsesprøve og samtale, udelukkende fordi de kommer fra en prøveløs klasse.

- Jeg synes, det er lidt voldsomt. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at holde optagelsesprøver, og skolens leder blev sat af en hel dag til at holde samtaler, siger Jacob Jørgensen.

Han og Rikke Schrøder står ikke alene med kritikken af reglerne, der af flere er blevet kaldt "fjollede", "spild af tid" og "helt godnat".

Både Jacob Jørgensen og Rikke Schrøder håber nu, at politikerne vil kigge på reglerne igen.