El-færges første dag: Alle elsker Ellen

Tidligt i morgens blev den eldrevne færge, Ellen, søsat. Den elektriske dame får en varm modtagelse på sin første arbejdsdag.

Klokken 6.20 i morges sejlede et stykke verdenshistorie afsted. Verdens mest kraftfulde el-færge sejlede for første gang fra Ærø til Als.

El-færgen er en del af projektet E-Ferry, der har til formål at designe, bygge og afprøve en færge, der udelukkende sejler på el. Målet med færgeprojektet er at fremme energieffektiv, CO2 neutral og forureningsfri transport på ø-ruter.

Danfoss-chef ser flere el-færger forude

Salgschef hos Danfoss, John Wind, er blandt de begejstrede. Danfoss har leveret batteriet til EL-færgen, der beskrives som en af de kraftigste i verden.

- Det er en stor dag. For os og for hele området. Det her er det mest banebrydende inden for den her teknologi, vi har leveret til fremdriften af den her færgen. Færgen er verdens største, som sejler med den effekt og distance, som den gør.

Ellen bliver ikke den sidste EL-færge, vi kommer til at se. John Wind ser en fremtid med flere som Ellen.

- Jeg ser store perspektiver for os. Færgerne kommer til at vokse en for en. Ikke bare i Danmark men også skandinaven og resten af verden.

Borgmester: Stort for Sønderborg og den grønne omstilling

El-færgen Ellen markerer en stor dag. Ikke kun for den grønne omstilling men også for Sønderborg som by.

- Det er også vigtigt for Sønderborg Kommune. Med den her færge viser vi, at vi rykker på den grønne omstilling i det her hjørne af Danmark.