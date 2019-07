Undergrundsfestival møder fordomme: Alle er hjertens velkomne

For fjerde år i træk er der undergrundsfestival i Kolding. I år byder den på graffiti, streetfood og dødsdisko.

Der er ikke skyggen af Rasmus Seebach eller andet popmusik på undergrundsfestivallen Det Gyldne Liv i Kolding. De kommende dage vil der være musik i blandt andet genrerne dødsdisko, dark rock og punk. Og selvom det måske kan virke meget alternativt og specielt for nogle, så er alle velkomne til festivallen, lyder det fra arrangørerne.

- Jeg kan godt forstå de fordomme, men jeg ynder at tro, det er fordi, de ikke selv har set det med egne øjne, fortæller Andreas Stokkendal Poulsen, der er medarrangør af festivalen.

Undergrundsfestivallen er skabt ud fra et ønske om at skabe et alternativ til det kulturudbud, der er i Kolding og omegn. Til festivalen finder man blandt andet et væld af streetart, hjemmelavede boder, lyskunst og graffiti.

- Jeg oplever, at vi bliver mødt med fordomme om, at vi skulle være meget flippede eller alternative, og at det kan virke ekskluderende, når man står udenfor. Alle er hjertens velkomne her, og hvis ikke de føler sig velkomne, kan de ringe til mig, og så tager jeg personligt imod dem, siger Andreas Stokkendal Poulsen.

I alt er der 500 billetter til festivalen Det Gyldne Liv, og ifølge arrangørerne har det ikke været svært at sælge dem.

Foto: Line Sahl