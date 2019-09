Europa- og verdensmester i professorterning: Alle kan løse en terning på under ét minut

Siden fredag har deltagerne til danmarksmesterskabet i professorterning kunne vride sig til en sejr og måske enkelte rekorder.

På rad og række sidder deltagerne til Danish Open i professorterning og drejer farvede felter på livet løs. Arrangementer i Sønder Bjert har lokket primært unge til. Deltagerne har været overvejende danske, men enkelte deltagere fra Tyskland og England har fundet vej til den sydjyske by.

Til konkurrencen har deltagerne haft mulighed for at deltage i en række discipliner. De forskellige discipliner har blandt andet involveret forskellige størrelser terninger, forskellige faconer, med og uden bind for øjnene. Der er sågar discipliner, hvor deltagerne skal løse en terning med fødderne.

Man skal være hurtig på fingrene for at kunne følge med de mange deltagere. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Martin Vædele Egdal er et kendt ansigt til danmarksmesterskabet. Han har flere rekorder bag sig. Blandt andet er han europamester i pyraminx, der er en professorterning, der er formet som en trekant. Han er også verdensmester i 2x2x2, der er en terning med fire felter på hver side. På trods af titlerne kan han dog godt blive nervøs alligevel.

- Jeg har altid været lidt nervøs, når jeg sætter mig ved bordet. Nu er jeg dog lidt mere nervøs end normalt, det er også en lidt større konkurrence, end det plejer at være. Der er 80 deltagere her, så det er lidt svære end normalt. Normalt er vi kun 40-50 stykker til den her type konkurrence.

Den unge terningsstjerne har vredet professorterninger i seks år – eller ”cubet”, som det hedder inden for professorterningsverden.

- Så er det bare en masse øvelse hjemmefra, hvor jeg har blandet og løst terningen. Igen og igen og igen, fortæller Martin Vædele Egdal.

Så god at vennerne mister interessen

Den lille terning mellem hænderne har hevet Martin Vædele Egdal op på verdensranglisterne, og deltagerne til konkurrencen kender hans navn. Martin Vædele Egdals venner er da også stolte af deres ven.

- Mine venner synes, det er ret imponerende, at jeg er europa- og verdensmester, men de mister lidt interessen, når jeg har vist, hvad jeg kan med en terning så mange gange.

Martin Vædele Egdal har vist sit værd til sine venner så mange gange, at de mister interessen. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

- Alle kan løse en terning på ét minut

Hvad er så hemmeligheden til at få ensfarvede sider på rekordtid? Svaret er øvelse og fokus.

- Jeg tænker, at alle godt kan løse en terning på under et minut. Man skal bare have dedikation og koncentrationen til det.

Selvom der er tale om et danmarksmesterskab, så kan man også finde enkelte deltager fra udlandet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Landsmesterskabet begyndte fredag og slutter søndag med sidste disciplin klokken 18.10 i den klassiske nifeltet professorterning, som alle kender. Klokken 18.30 overrækkes priserne til dagens vindere. Selvom der er deltagere fra udlandet, er det naturligvis kun danskere, der kan kalde sig danmarksmester.