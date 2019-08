Sofie har fået et utal af svinere: Alligevel mener hun, gamermiljøet er blevet mere åbent for kvinder

23-årige Sofie Lydiksen fra Bramming har spillet computer på konkurrenceplan igennem de seneste syv år, og selvom der stadig er fordomme, oplever hun, at det er blevet markant bedre.

Luder. Møgkælling. Gå tilbage i køkkenet.

23-årige Sofie Lydiksen har efterhånden lagt ører til de fleste fornærmelser.

- Jeg tror, jeg har hørt alle negative kommentarer før, lyder det fra den unge lærerstuderende fra Bramming.

Kommentarerne har hun fået, mens hun har spillet computerspillet Counter-Strike.

I de seneste år har esportsmiljøet haft ry for at være hårdt. Især over for kvinder. Og det er altså det, Sofie Lydiksen har oplevet på egen krop.

Det har holdt unge kvinder fra at spille, men for Sofie Lydiksen, eller @Sopheyy som hun hedder i spillet, har det aldrig været en mulighed.

- Jeg faldt pladask for Counter-Strike og kunne ikke stoppe igen.

På Sofies værelse i hjemmet i Bramming står hendes computer. Hun træner 20-30 timer om ugen. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

Fordommene bliver mindre

Kærligheden til det populære computerspil opstod for 10 år siden, og de seneste syv år har hun spillet Counter-Strike på konkurrenceplan.

Derfor har hun været en del af esportsmiljøet, længe før holdet Astralis blev kendt, og tv-kanalerne begyndte at sende Counter-Strike.

Derfor har hun også været helt tæt på den udvikling, gamingmiljøet har gennemgået. Og ifølge Sofie Lydiksen har det udviklet sig til det bedre.

- Som pige er i esport er der tre muligheder. Enten så hader folk dig, eller også forguder de dig. Og så er der dem, der er ligeglade med, om du er en pige.

- Den der ligeglad-gruppe eksisterede ikke rigtig i starten, men den gruppe er vokset med årene. Det er der, hvor vi bare er en af drengene, lyder det fra Sofie Lydiksen.

Kvinderne i Counter-Strike er dog ikke nået helt i mål endnu med ligestillingen i esportsmiljøet.

Når man spiller turneringer, er konkurrencerne stadig kønsopdelt, præmiepengene er mindre i kvindernes turneringer, og det kræver mere for en kvinde at slå igennem i esport, forklarer Sofie Lydiksen.

- Selvom du er på niveau med en af drengene, eller måske endda bedre, ville et semiprofessionelt hold stadig vælge drengen, fordi der stadig er den her fordom om, at piger ikke er i stand til at skyde.

Netop den fordom prøver TV SYD nu at udfordre med den nye komedieserie GG Horsens, der har premiere lørdag aften. Serien handler om den kvindelige Counter-Strike-spiller Sandra (spillet af Julie Zangenberg) og hendes kamp mod fordommene i esport.

- Vi har det godt

På trods af fordomme, ser Sofie Lydiksen alligevel positivt på kvindernes position i esportsmiljøet anno 2019.

- Piger i esport i 2019 har det godt. Vi har vores egne turneringer, der bare bliver større og større. Præmiepengene bliver større og større, og der er efterhånden kun en meget lille gruppe af spillere, der hader os, alene af den grund at vi er kvinder, siger den 23-årige kvinde.

Hun har dog en drøm om, at mænd og kvinder snart kan kæmpe på lige vilkår i for eksempel Counter-Strike.

- Vi kæmper konstant for at blive bedre og udvikle os, så vi kan spille med og mod drenge. Det vil på et eller andet tidspunkt blive blandede hold. Om det bliver i min tid, ved jeg ikke, men jeg håber, jeg kommer til at opleve det.

Derfor har hun også et godt råd til nye kvindelige Counter-Strike-spillere:

- Hæng i. Lad kritikken gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. Og så bare hav det sjovt.

Sofie Lydiksen har altid elsket skydespil, så hun faldt pladask for Counter-Strike, da hun prøvede det første gang. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

Serien GG Horsens har premiere på TV SYD lørdag aften klokken 19.30. Serien kan også findes på TV SYDs Youtube-kanal.