Als vil have fiskene tilbage

En frivillig forening på Als har fået lagt 35000 ton sten ud i farvandet ud for øen og ved Sønderborg.

I hundrede år har der været fisket sten ud for Als. Det har haft sin pris.

- Det svarer til at man tager en bøgeskov og fjerner alle træerne, alle buskene og alt dyrelivet, siger Bo Mammen Kruse, projektleder, Als Stenrev.

Det blev forbudt at fiske sten i år 2000. Nu vil Als stenrev så genoprette dyrelivet ved at smide sten ud. Det er allerede sket på 20 steder omkring Als, 35000 ton granit fra Norge. Håbet er at planter, fisk, krebs måske endda marsvin vil vende tilbage.

- Vi vil gerne være en stor turistdestination, og nu kan gæsterne dykke eller fange fisk, fortæller Aase Nyegaard, der er formand for Als Stenrev og første viceborgmester i Sønderborg.

Det er sponsorer, først og fremmest Velux Foundations, der har doneret pengene. Bo Mannen Kruse er projektleder og ansat i kommunen, og de timer han bruger på stenrevene er sådan set de eneste udgifter, kommunen har. Og så er der mange frivillige fra Dansk Naturfredningsforening, LandboSyd, Dykkerklubben Poseidon, Bælternes Fiskeriforening, Vandplejen ANA og Dansk Amatørfiskerforening.

- Det er det, der er det usædvanlige ved det her projekt, at vi er så mange frivillige foreninger, der er gået sammen for at løfte det her, siger Aase Nyegaard.

Nogle af revene ligger langt ude i vandet, men lige ud for Sønderborg Slot er der et demonstrationsrev, hvor man iført badebukser og dykkerbriller kan se, hvordan sådan et rev ser ud.