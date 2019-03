Usædvanlig udvikling: Alt arbejde med vejen i Vejen skal stoppe nu

Vejdirektoratet har netop afgjort, at alt arbejde med den omstridte og spærrede Skovgårdsvej i Vejen, skal stoppe øjeblikkeligt indtil den endelige afgørelse fra direktoratet foreligger.

Landmand Martin Lund Madsen har vundet et slag mod Vejen Kommune i sagen om den omstridte og nyanlagte Skovgårdsvej, som han i protest spærrede tilbage i oktober 2018.

Vejdirektoratet har fredag afgjort, at alt arbejde med ekspropriation skal stoppe med det samme. Martin Lund Madsens klage har dermed fået opsættende virkning.

Med denne afgørelse håber jeg, at kommunen nu kommer til forhandlingsbordet i stedet for fortsat at spilde skatteborgernes penge på en sag, de nu har tabt i flere instanser. Martin Lund Madsen, landmand, Vejen

Det er sket på baggrund af, at det er usikkert, på hvilket grundlag dele af Skovgårdsvej er blevet eksproprieret.

- Jeg har rakt ud til kommunen flere gange for at finde en løsning, men det har man ikke været interesseret i. Med denne afgørelse håber jeg, at kommunen nu kommer til forhandlingsbordet i stedet for fortsat at spilde skatteborgernes penge på en sag, de nu har tabt i flere instanser, siger Martin Lund Madsen.

SAGEN OM SKOVGÅRDSVEJ I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op. Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst. Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen. Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker. Vejen Kommune besluttede sammen med Banedanmark, at bruge elektrificeringsloven, som Banedanmark anvendte til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej. Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkendte den endelige plan. Det ville landmand Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen gik i byretten, landsretten og højesteret, hvor han fik medhold i, at elektrificeringsloven ikke kunne bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt. Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger på. Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark. Mandag den 22. oktober spærrer Martin Lund Madsen vejen med bigballer og sand. Han vil have, at Vejen Kommune enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord. Se mere

Vejdirektoratet kalder sagen usædvanlig, fordi én offentlig myndighed, nemlig Banedanmark, har foretaget et indgreb i ejendomsretten og gennemført et anlægsprojekt uden hjemmel - og en anden offentlig myndighed, Vejen Kommune, derefter har gennemført en ny ekspropriation, for at gøre vejen lovlig.

Vejen Kommune gennemførte den nye ekspropriation ved at henvise til den samme vvm-screening, som Banedanmark benyttede.

Vejdirektoratet mener, at hensynet til den grundlovssikrede ejendomsret vejer tungt, og stopper dermed Vejen Kommunes arbejde med at få lovliggjort Skovgårdsvej.

Borgmester følger Vejdirektoratets afgørelse

Borgmester Egon Fræhr (V) siger til TV SYD, at Vejen Kommune selvfølgelig følger Vejdirektoratets afgørelse i sagen. På spørgsmålet om udsigten til at Skovgårdsvej ikke ser ud til at åbne foreløbig, er borgmesteren ikke bekymret.

- Eksproprieringssager kan tage lang tid, og sådan er det. Vi arbejder videre med sagen, og så må vi se, hvordan det hele udvikler sig, men vi følger altid myndighedernes afgørelser, siger Egon Fræhr.