Alt er på spil, når Thulesen Dahl og Vermund krydser klinger

Han kan sende hende ud af Folketinget i dag, omvendt kan hun stoppe hans ejerskab til udlændingepolitikken.

Det er vind eller forsvind. Alt er på spil for både Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund, når de torsdag mødes til to timers direkte politisk duel på Folkehjem i Aabenraa. Hun udfordrer ham og hans Dansk Folkeparti, når hun stiller op som spidskandidat for sit nye parti, Nye Borgerlige, lige akkurat der i Sydjyllands Storkreds, hvor han ved valget for år fire år siden slog Venstre og blev det største parti.

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Perrnille Vermund, Nye Borgerlige Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

Han kan tale hende ud af Folketinget

- Klarer han sig godt i dag, kan han tale hende ud af Folketinget. Klarer hun sig godt, kan hun fravriste Dansk Folkeparti det ejerskab til udlændingepolitikken, som det har haft de seneste femten år, og hun kan sende flere DF-profiler ud af Folketinget, siger Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab, Københavns Universitet, til TV SYD, og fortsætter:

- Debatten i dag vil være definerende for, om Dansk Folkeparti kan gentage sit flotte valgresultat fra valget for fire år siden, eller om vi skal se et nyt parti på Christiansborg.

I modsætning til Dansk Folkeparti, har Pernille Vermunds parti andre vælgere end de fortrinsvis kortuddannede, som kendetegner DF-segmentet, og både DF og Venstre har mistet vælgere til Nye Borgerlige.

Ikke længere den frække dreng

Professoren forudser, at Pernille Vermund på dagens debatmøde vil forsøge at tegne et billede af Kristian Thulesen Dahl som en, der ikke længere er klassens frække dreng, men er blevet en del af københavneriet, mens han omvendt vil demonstrere overlegen økonomisk erfaring og overblik.

Ved sidste valg gik fem procent af Venstres vælgere til Dansk Folkeparti, men nu viser meningsmålingerne, at både Dansk Folkeparti og Venstre mister vælgere til Nye Borgerlige. Ifølge Kasper Møller Hansen er det et cadeau, en anerkendelse, til Vermund, at han overhovedet mødes med hende.

- I begyndelsen forsøgte han at overse hende, men hendes meningsmålinger tvinger ham til at se hende i øjnene, siger professoren.

