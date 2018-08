Millioner til nedrivning modtages med kyshånd. Men beløbet er for lille, mener kritikere.

Der er for mange faldefærdige rønner i landsbyerne. Derfor foreslår regeringen, at der de næste fire år sættes 332 millioner kroner af til nedrivninger og byforskønnelse. Det ser man positivt på i Landdistrikternes Fællesråd.

Der er stadig et kæmpestort behov for at få øjenbæer revet ned i landsbyerne. Karsten Gram, næstformand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Vi har efterspurgt penge til nedrivning, siden statens seneste nedrivningspulje blev afskaffet. Der er stadig et kæmpestort behov for at få øjenbæer revet ned i landsbyerne. Det vil koste mange flere penge at få fjernet alle faldefærdige huse, men det er da et skridt i den rigtige retning, siger fællesrådets næstformand Karsten Gram fra Gråsten.

Skræmmer huskøbere væk

Han mener, at faldefærdige huse er et meget alvorligt problem.

- Øjenbæerne er jo irriterende at se på for dem, som bor i byerne. Samtidig er det svært at få tilflyttere, hvis de kan se faldefærdige huse, når de kører gennem byen, siger Karsten Gram.

Landdistrikternes Fællesråd havde ønsket mange flere penge til forskønnelse. Udvalget for levedygtige landsbyer har anbefalet, at der over 10 år afsættes mindst 330 millioner kroner om året.