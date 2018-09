Alt for få unge vil bygge veje og broer

Der er stor mangel på anlægs- og bygningsstruktører. På AMU Vest i Esbjerg har ingen tilmeldt sig forløbet i august.

En struktør er uundværlig, når der skal bygges broer, nye metrolinjer eller vejanlæg. Ikke desto mindre er der stor mangel på struktører.

Det er ærgerligt, fordi der er så store karrieremuligheder. Man får evner, hvor man ikke bare bruger sine hænder, men også sin hjerne, og det er muligt at læse videre, hvis det er det, man vil. Birger Lomholt, faglærer, AMU Vest, Esbjerg

- Det er et problem. Broer, huse, havne og tunneler bygger jo ikke sig selv, siger faglærer på AMU Vest i Esbjerg Birger Lomholt.

Sikret et job

AMU Vest i Esbjerg fik kun én tilmelding til grundforløbet på brolægger, bygnings- og anlægsstruktøruddannelsen, der skulle have startet her i august. Derfor blev forløbet aflyst. Med et svendebrev i hånden kan man ellers gå direkte i job i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed.

- Det er ærgerligt, fordi der er så store karrieremuligheder. Man får evner, hvor man ikke bare bruger sine hænder, men også sin hjerne, og det er muligt at læse videre, hvis det er det, man vil, siger Birger Lomholt.

00:24 Se her, hvad faglærer Birger Lomholt siger til manglen på struktører. Luk video

Hvad er en struktør?

Uddannelsen tager cirka fire et halvt år, hvoraf størstedelen af tiden er en vekselvirkning mellem praktik og skoleforløb. En af dem, der er i gang med uddannelsen på AMU Vest er Line Jepsen fra Varde.

- Det bedste er, at man arbejder udenfor, og at det er forskellige opgaver hele tiden, siger hun.

Line Jepsen tror, at den manglende tilslutning til uddannelsen handler om, at folk ikke kender faget godt nok.

- Folk spørger mig tit, hvad det går ud på. De ved ikke, hvad det vil sige at være bygningsstruktør, siger Line Jepsen.

Der er masser af praktikpladser som anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Ofte er der slet ikke nok lærlinge til de mange praktikpladser, der er skabt inden for bygge- og anlægsbranchen.

Det laver en struktør: Anlægsstruktøren sørger for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, fundamentet skal støbes i beton, og der skal lægges belægning.

Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og tunneller.

Du kan læse mere om struktøruddannelsen her

Læs også Line og Mathias vil vinde med landsholdet