Alt hvad du skal vide, inden du sender dit barn ud i trafikken

Mandag er det store skolestart i det meste af landet. Her er de vigtigste råd til, hvordan du får dit barn sikkert til og fra skole.

Når skoleklokken ringer på mandag, starter et nyt liv for mange børn, der for første gang dagligt skal til og fra skole på egen hånd.

Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik nu til at træne børnene, så de får en tryg og sikker start som trafikanter.

Til fods: Når du træner i trafikken med dit barn, får I grundlagt nogle gode vaner. Det har dit barn brug for, når han eller hun engang skal klare vejen til og fra skole selv. Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.



Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.



Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.



Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

På cykel: Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det - og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det. Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti.



Lad dit barn køre inderst eller forrest - så kan du holde øje med det.



Sig til i god tid, før I skal dreje.



Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.



Stop og se jer godt for, før i krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.



Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

Ligegyldigt alder er et vigtigt råd at komme med ens barn ud i trafikken, og her tæller bilen ikke med.

- Man lærer ikke at begå sig sikkert i trafikken, hvis man sidder på bagsædet af en bil. Mange forældre kører deres børn i den bedste mening, men hvis vi virkelig vil hjælpe børnene, så skal de ud at gå eller cykle i trafikken. Så slipper vi også for det værste morgenkaos med masser af biler rundt om skolerne, siger Rosa Nissen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Hvornår er barnet gammel nok?

Et af de hyppigste spørgsmål er, hvornår ens barn er gammelt nok til selv at kunne gå og cykle i skole. Her opfordrer rådet til at komme så meget ud i trafikken med ens barn og tale om trafikken.

- Når vi går eller cykler med børnene i trafikken, så forstår de meget bedre, hvad de skal være opmærksomme på. Samtidig kan man som forældre også lige lure, hvor parat ens barn er til at begive sig ud på egen hånd i trafikken. Det er vigtig viden, når vi som forældre skal vurdere, om vores børn er parate til at tage turen alene til skole.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er børn på 7-9 år klar til at lære at:

At gå alene til og fra skole på sikre veje uden farlige kryds.

At krydse veje med god oversigt.

Cykle sammen med en voksen i trafikken.

Cykle alene på stille veje.

Forstå de grundlæggende færdselsregler for cyklister, f.eks. hvor skal man stoppe.

Aflæse andre trafikanters hensigt.

Hvordan man går i flok.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er børn på 10 -12 år klar til at lære at:

Cykle alene i trafikken - f.eks. til og fra skole, hvis skolevejen er sikker og velkendt

Følge mindre søskende i skole, hvis vejen er sikker og velkendt

Aflæse og forudse hvordan situationer i trafikken kan udvikle sig

Tage bybus, S-tog eller lignende, hvis turen er relativt enkel

Færdes sikkert i flok på cykel.