Alt for lang ventetid i psykiatrien

Hvis man får psykiske problemer i Region Midtjylland er der lang ventetid, hvorimod Region Syddanmark har de korteste ventetider i hele landet.

Det er bedre at bo i Vejle end i Horsens. I hvert fald hvis man får psykiske problemer. Ventetiden på at komme til psykiater er 4 gange så lang i Region Midjylland som i Region Syddanmark. Det viser en opgørelse, som ugebrevet A4 har lavet.

Ventetiden i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er 8 uger, og det er den korteste i hele landet. I region Midtjylland er den på 32,6 uger.

I voksenpsykiatrien er ventetiden i Region Syddanmark 13 uger, igen den korteste i landet. I Region Midtjylland er den 37,5 uger, den næstlængste i hele landet.

Mangel på penge er ikke problemet. Ellen Thrane Nørby, (V), Sundhedsminister.

Der er stor politisk utilfredshed med den store forskel på ventetiden i forskellige regioner. Og stor uenighed om, hvem der har skylden.

S og DF vil have ministeren til at gøre noget, men ministeren mener, at det ligger på regionernes bord.

Det er for nemt, at affærdige det her problem med mangel på penge. Vi har i de seneste tre år tilført 3,8 mia. kroner til regionerne og næste år kommer der yderligere 2 mia. kr., siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Ugebrevet A4.

Læs også Stor forskel i ventetiden på behandling hos speciallæger