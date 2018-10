Overblik: Alt om vildsvinehegnet ved grænsen

Regeringen og Dansk Folkeparti bliver enige om vildsvinehegnet, der skal holde vildsvin og dermed også den frygtede afrikanske svinepest ude af landet. Et udbrud af sygsommen i Danmark vil koste den danske svineeksport til en værdi af 11 milliarder årligt. Loven om opførsel af vildsvinehegnet vedtages 4. juni i Folketinget med støtte fra Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.Naturstyrelsen vil supplere hegnet langs grænsen med flydespærringer i Flensborg Fjord Vildsvin er nemlig glimrende svømmere Miljøstyrelsen tillader vildsvinehegnet langs grænsen til Tyskland efter at have modtaget og behandlet 29 høringssvar. Samtidig begynder staten at ekspropriere jord langs grænsen - 15 organisationer fra Danmark og Tyskland klager over opførelsen af vildsvinehegnet til EU-Kommissionen.- EU-kommissionen er også skeptisk over for hegnet, fordi det er ineffektivt og vil skade andre dyr. Borgere demonstrerer søndag den 30. september mod vildsvinehegnet ved grænsen.Den 5. november er sidste frist for at byde på at sætte hegnet op. Naturstyrelsen forventer inden nytår at offentliggøre navnet på den eller de entreprenører, som vinder udbuddet og får lov at sætte hegnet op.Naturstyrelsen kommer til at ekspropriere ca. 80-100 grundejeres jord, hvor hegnet skal opføres. Det skulle være på plads inden nytår.Vildsvinehegnet opføres.