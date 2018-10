Alvor og sjov skal få unge til at færdes sikkert i trafikken

Knapt 500 unge fra 8. klasserne i Vejen var mandag samlet for at blive mindet om, hvor farlig trafikken kan være, når man er ung og ofte uopmærksom.

Elever fra 8. klasserne i Vejen Kommune var mandag formiddag samlet i idrætscentret til Trafikcafé. De skal lære at være mere opmærksomme i trafikken. Ulykkesstatistikkerne viser nemlig at det er de 15-24-årige, der oftest kommer til skade i trafikken.

- Vi har lavet den her trafikcafé, fordi de her 8. klasses elever står foran deres ti farligste år i trafikken, fortæller Anders Pedersen, der er projekt- og trafiksikkerhedskoordinator i Vejen Kommune.

Meningen med dagens Trafikcafé er, at få de unge til at tænke sig om, før de sms'ene mens de cykler eller kører på knallert. At få dem til at tænke sig om, før de kører uden cykelhjelm eller sætter sig op på en tunet knallert.

Dagen i dag var spækket med foredrag. Blandt andet var flere unge trafikofre inviteret til at fortælle om, hvordan de kom til skade i trafikken - og hvilke konsekvenser de har haft for deres liv. Desuden var en politimand forbi for at berette om, hvordan det er at samle trafikofre op, og skulle hjem til forældrene for at fortælle om den tragiske ulykke.

Komik skal hjælpe de unge til at forstå, de ikke er udødelige

Og til at løfte stemningen midt i alvoren var standupkomikeren Mikkel Rask også med i dag.

- Vi har Mikkel Rask med for at give de unge en skæv vinkel på det med den farlige trafik. Han skulle gerne få dem til at lytte, og få dem til at tage det alvorlige emne til sig, så det hele ikke er en løftet pegefinger, siger Anders Pedersen og fortsætter

- Jeg håber det her får de unge til at tænke sig om en ekstra gang, når de færdes i trafikken. At de tænker over, de ikke er usårlige – det også kan gå galt for dem.