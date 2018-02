Alvorlig kvægsygdom truer sønderjysk landbrug

Virus kan føre til aborter hos kvæg. Smitten kan spredes hurtigt til andre besætninger.

Sønderjyske landmænd bliver nu advaret mod en alvorlig sygdom, der kan ramme deres kvæg.

Der er fundet udbrud af sygdommen IBR i Nordtyskland, og IBR er både meget smitsom og farlig. IBR skyldes et herpesvirus, som sætter sig i dyrenes luftveje og kønsorganer. Det kan blandt andet føre til aborter, og at køerne giver langt mindre mælk.

- IBR er ikke farlig for os mennesker, men den er meget alvorlig for dyrene.

IBR er ikke farlig for os mennesker, men den er meget alvorlig for dyrene. Erik Rattenborg, dyrlæge

Derfor opfordrer vi landmænd, især tæt på grænsen, til at kigge efter symptomer hos deres dyr. Vi skal gøre alt for, at sygdommen ikke spreder sig, siger dyrlæge Erik Rattenborg fra Seges, som overvåger kvægsygdomme for Landbrug & Fødevarer.

Sjælden i Danmark

IBR er meget sjælden i Danmark.

- I starten af 90erne brugte vi mange millioner kroner på at udrydde IBR i Danmark, og det lykkedes. Bortset fra nogle få tilfælde i begyndelsen af 00erne har vi ikke set mere til sygdommen, siger Erik Rattenborg.

I skrivende stund er der fundet smittet hos over 2000 dyr ved byen Eckernförde i Nordtyskland. Erik Rattenborg oplyser, at Fødevarestyrelsen er i kontakt med de tyske myndigheder, som har fået dyr i de berørte besætninger slagtet.

- Siden 00’erne er trafikken henover grænsen øget markant. Det er en meget smitsom sygdom, som kan smitte via de folk, som handler med dyrene. Så vi skal være på vagt, siger Erik Rattenborg.