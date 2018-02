Amatørarkæologer spinder million på guldfund

Tre amatørarkæologer deler en million for enestående guldfund fra vikingetiden.

De tre findere af et af danmarkshistoriens allerstørste guldfund fra vikingetiden er nu blevet belønnet med en findeløn i millionklassen.

1.066.000 kr. er for nylig udbetalt til de tre amatørarkæologer fra Midtsønderjylland, som sammen kalder sig for Team Rainbow Power. I 2016 fandt de historiens største guldskat målt i vægt i jorden ved Fæsted øst for Ribe.

Poul Nørgaard fra teamet bekræfter over for TV SYD, at pengene er modtaget, men han har ikke flere kommentarer.

- Folk tror måske, vi bare er guldgravere, men det er overhovedet ikke det, det handler om, siger han.

På Nationalmuseet siger danefæinspektør Peter Vang Petersen til TV SYD, at fundet ikke kun i vægt men også som budbringer fra vikingetiden er en af de største i Danmark, og at der er mere derude.

- Der har aldrig været så meget, som nu, fordi landmændene pløjer dybere nu. Det er ikke så svært at finde noget i Danmark, og det er så godt som sikkert, at den, som søger, skal også finde, siger danefæinspektør Peter Vang Petersen.

Det er ikke så svært at finde noget i Danmark, og det er så godt som sikkert, at den, som søger, skal også finde. Peter Vang Petersen, danefæinspektør, Nationalmuseet.

Han fortæller, at hver gang, nye, store danefæ dukker op af jorden, kommer der nye amatørarkæologer til.

- Mange af dem forsvinder dog relativt hurtigt igen, for de skal trods alt finde mange ølkapsler, før de støder på en stor hilsen fra vores fortid. Men det er dernede, siger danefæinspektøren.

Det store guldfund har generelt øget folks interesse for at besøge museet på Sønderskov Slot, som ligger tæt på findestedet. Det fortæller arkæolog Lars Grundvad fra museet. Hør et klip med ham her:

00:12 Det store guldfund har øget interessen for Museet på Sønderskov. Luk video

Det store guldfund har øget interessen for at besøge museet på Sønderskov Slot.

I hele 2018 kan det store guldfund fra Fæsted ses på Nationalmuseet Kongernes Jelling.

Læs også Får kæmpe-dusør for guldfund

Læs også Her er de største guldfund i Syd- og Sønderjylland