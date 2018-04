Ambulancer er hurtigere fremme

Det kører for ambulancerne i syd- og sønderjylland. Ny opgørelse for marts viser, at ambulancerne er hurtigere fremme end i måneden før.

Det kører for ambulance Syd og Responce - de to selskaber, der leverer ambulance-betjeningen i Region Syddanmark. En frisk opgørelse for marts 2018 viser, at responstiderne - det er den tid, det tager, fra en ambulance bliver alarmeret til den er fremme - er lavere end i februar. I Sydvestjylland er den gennemsnitlige responstid 8,3 minutter mod 8,6 i februar. I Sønderjytlland tager det i gennemsnit 9,1 minut, før ambulancen er fremme. I februar var tallet 9,3 minutter. I Trekantsområdet er responstiden 7,1 minutter mod 7,6 minutter i februar. Og på Fyn er den gennemsnitlige responstid faldet fra 7,9 til 7,8 minutter. Også andelen af kørsler, der er længere end 15 minutter om at nå frem er faldet i alle fire delområder. Se responstiderne her: — PDF, 0,31 MB