Amerikanere interesserede i vildsvinehegnet

Udlandet viser interesse for det planlagte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Ikke kun danske og tyske medier skriver og rapporterer om vildsvinehegnet langs grænsen. Også selveste New York Times finder det 70 km lange og 80 mio. kr. dyre projekt interessant.

Mandag havde den amerikanske nyhedsgigant sendt sin reporter, freelance-journalist Martin Selsø Sørensen, i marken ved Rudbøl for at skrive om hegnet, der skal holde vildsvin ude af Danmark.

Der er partier, der taler om, at det måske er begyndelsen til et grænsehegn i forhold til flygtninge. Martin Selsø Sørensen, freelance-journalist, New York Times

- Det er usædvanligt, at man vælger at bygge et hegn. Det er ikke en løsning, man har valgt andre steder, hvor man i stedet har valgt at indhegne afgrænsede områder, forklarer Martin Selsø Sørensen til TV SYD og uddyber:

- New York Times er heller ikke blinde for, at der i hvert tilfælde i nogle politiske kredse i Danmark er en diskussion om en dybere symbolik i dette hegn. Der er partier, der taler om, at det måske er begyndelsen til et grænsehegn i forhold til flygtninge. Der er mange lag i denne historie, som interesserer avisen, fortæller han.

Til at forklare sig om vildsvinehegnet har han fået skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen til at møde sig ved den dansk-tyske grænse.