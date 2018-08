Amerikansk soldat idømt fængselsstraf for forsøg på voldtægt

En 21-årig amerikansk soldat er onsdag dømt halvandet års fængsel samt udvisning af danmrk for forsøg på voldtægt.

Retten i Sønderborg har onsdag dømt en 21-årig amerikansk soldat halvandet års fængsel samt udvisning af Danmark i 12 år for et voldtægtsforsøg, oplyser Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland på twitter.

Manden er dømt for søndag den 6. juni i år, at have forsøgt at voldtage en 19-årig pige på Hiorth Lorenzens Vej i Haderslev.

Det lykkedes gerningsmanden at trække kvindens trusser af og befamlede hende, før hun havde held til at sparke ham og slippe væk.

Den 21-årige amerikaner, der var på øvelse i Danmark, har anket dommen.