Amerikansk topchef: Planer for F35-træningscenter er klar i juni

Delegation fra amerikansk forsvarsindustri mødtes i dag med danske partnere for at udvikle planerne om at gøre Skrydstrup til nyt F35-træningscenter.

Inden udgangen af juni vil den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic Global Defense være klar med planer for et nyt træningscenter for F35-piloter i Skrydstrup.

Det fortalte direktør for Cubic Global Defense, David Buss, TV SYD, da han i dag landede i Vojens Lufthavn sammen med en delegation på fire højtrangerende Cubic-medarbejdere.

I sidste ende hander det om at lave et træningscenter her, som hele regionen har hårdt brug for. David Buss, direktør, Cubic Global Defense

Delegationen besøgte i dag Fighter Wing Skrydstrup for at se på faciliteter og lokaler, og for at drøfte planerne om et træningscenter med flyvestationens øverste chef, Uffe Holstener-Jørgensen, GUS.

- Flyvevåbnet er briefet om planerne, og vi tror, de synes godt om det vi har fremlagt. Vi oplever stærk støtte til planerne på både det ledelsesmæssige- og det operationelle niveau, fortæller David Buss.

Når planerne er klar i slutningen af juni, skal de præsenteres for det danske flyvevåben og Forsvarsministeriet.

Skrydstrup er perfekt

Cubic Global Defense arbejder i forvejen tæt sammen med Pentagon – det amerikanske forsvarsministerium – om udvikling af træningsprogrammer for amerikanske kampfly, og interessen for den sønderjyske flyvestation er opstået, efter at Danmark har bestilt 27 F35-kampfly til at erstatte de gamle F16-jagerfly.

- Skrydstrup har en fremragende placering. Hvis du kigger ud over Europa, er der – især over land – meget få steder, hvor vi kan træne af hensyn til de kommercielle flyruter og den tætte flytrafik, siger David Buss til TV SYD.

Når den øverste chef for Cubic i USA besøger os bekræfter det samarbejdet mellem dem, os og IFAD, H.P. Geil, borgmester, Venstre, Haderslev Kommune

Direktøren forklarer videre, at fordelen ved Sønderjylland er, at regionen ligger lige ved Nordsøen. Det er let at komme hertil fra Storbritannien, Norge, Sverige og Polen, og man kan træne ude over havet uden at forstyrre naboerne.

Ved besøget i Skrydstrup i dag havde David Buss blandt andet følgeskab af selskabets vicedirektør, Mike Kelly, som blandt andet er ansvarlig for selskabets europæiske interesser, og repræsenteret var også direktøren og salgsdirektøren for Odense-firmaet IFAD, som leverer flysimulatorer.

Den amerikanske delegation blev modtaget af Haderslevs borgmester, som glæder sig over at høre, at amerikanerne har sat dato på hvornår de endelige planer kan præsenteres for Forsvarsministeriet og Flyvevåbnet.

- Det er jo den træning, som danske piloter i dag tager til Texas for at få, der flyttes til Danmark, og det kan der naturligvis spares penge på, siger H.P. Geil til TV SYD.

Glad borgmester

Borgmesteren håber til gengæld, at et F35-øvelsescenter i Skrydstrup vil generere mange arbejdspladser i lokalområdet.

- Det næste, der sker, er, at vi stifter selskabet ACE Denmark (et offentligt-privat selskab som Haderslev Kommune, IFAD og Cubic Global Defense allerede har lavet en hensigtserklæring om at etablere, red.), og så begynder det at ligne noget. Vi kan se, der er penge at tjene på det her, siger H.P. Geil til TV SYD.

ACE Denmark skal være med til at understøtte og udvikle virksomheder, der beskæftiger sig med systemer, produkter og tjenester indenfor forsvarsindustrien.

