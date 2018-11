Juleaften i pakkecenteret: Amerikanske handelsdage giver ekstra travlhed

200.000 pakker skal mandag gennem Taulov Pakkecenter, så der er indkaldt ekstra personale.

Black Friday, Black Weekend og Cyber Monday. De amerikanske begreber kendte vi ikke for få år siden, men nu er det blevet til nogle af de allerstørste handelsdage i Danmark. Det giver travlhed hos PostNord.

- Vi har glædet os og forberedt dagen det sidste halve år. Det er lidt ligesom juleaften for os medarbejdere, siger terminalchef hos PostNord i Taulov, Joan Hansen, til TV SYD.

De 260 medarbejdere, der mandag er på job i Taulov er 100 medarbejdere mere end på en almindelig mandag.

- Der er ingen tvivl om, at danskerne har taget Black Friday til sig. Tidligere samlede mængden af pakker sig på én dag, men nu spreder det sig næsten over to ”black weeks”. Så vi har over 500 ekstra lastbiler på vejene i de her dage, forklarer terminalchefen.

I Hedensted kan den lokale købmandsbutik også mærke, at det har været Black Friday i fredags. Normalt er der ikke kø i butikken, men mandagen efter Black Friday er der virkelig travlt. 750 pakker ligger klar til udlevering. Det er omkring 600 pakker mere end på en normal mandag.

- Der er kæmpe dage fra nu og frem til den 24. december. Men det her er den største dag – sådan har det udviklet sig, forklarer købmand i Spar, Gerhardt Bach, og fortsætter:

- Meningen var, da jeg blev udlært i 1977, at jeg skulle leve af at sælge sukker, mel og gryn. Det gør jeg stadig, men jeg havde ikke regnet med, at vi også skulle være et lille posthus.

Overalt kan travlheden mærkes – og i pakkecenteret bliver der arbejdet på højtryk.

- Vi kan mærke at julehandlen begynder tidligere i år – og der er mere af det. Der er en helt bestemt stemning herude og alle løfter i flok, siger Søren Marschall, der har været postmedarbejder i 11 år.