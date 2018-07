Amerikanske soldater fejrer nationaldag ved vestkysten

USAs nationaldag den 4. juli blev i dag markeret ved Hjemmeværnsskolens sommerlejr. Omkring 60 amerikanere besøger nemlig lejren i år.

​I denne uge sætter Hjemmeværnsskolen rekord ved årets sommerlejr.

For første gang nogensinde er antallet af deltagere på lejren oppe på 500. Blandt de mange deltagere er der omkring 60 amerikanere, der har taget turen hele vejen fra USA til Nymindegab. Derfor blev amerikanernes nationaldag i dag den 4. juli selvfølgelig markeret.

Chefen for hjemmeværnet Jens Garly var blandt andet mødt op.

Man kan altid lære noget af andre nationer, når man træner sammen. Vi kan blive inspireret af nogle af de måder, de gør tingene på, og de kan i høj grad blive inspireret af os. Jens Garly, chef for hjemmeværnet

- Man kan altid lære noget af andre nationer, når man træner sammen. Vi kan blive inspireret af nogle af de måder, de gør tingene på, og de kan i høj grad blive inspireret af os, siger Jens Garly.

Selvom det danske hjemmeværn og The National Guard har forskellige træningsmåder, så får de alle meget ud at deltage ved årets sommerlejr i den lille vestjyske by.

- Der er en række fælles aspekter, selvom det er forskellige organisationer. Den grundlæggende militære træning er jo langt hen ad vejen den samme. Hvordan man så opnår et vist uddannelsesniveau, der kan vejen dertil jo være forskellig, og det er her, vi kan inspirere hinanden med det formål at blive bedre, siger Jens Garly.

Èn af de amerikanerne, der er fløjet fra USA til Nymindegab, er kaptain Robert McLian. Han er amerikansk officer fra The Michigan International Guard. Med sig i kufferten hjem vil han tage en masse erfaring fra ugen i Danmark.

- Den varme omfavnelse, man har i Danmark, og så har jeg lært, hvordan jeg kan engagere folk under uddannelse og se, hvilket niveau de er på, siger Robert McLian.