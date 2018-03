Ammunitionsryddere på vej: Et væltet træ gemmer måske på farlige miner

Et væltet træ i en plantage ved Haderslev gemmer måske på nogle gamle tyske betonminer. Fredag aften er ammunitionryddere på vej for at se nærmere på de gamle miner.

I en plantage på Østerskovvej ved Haderslev er der væltet et træ, og her er der dukket noget helt uventet op. Ved træets rod ligger der noget, der ligner nogle gamle miner fra krigens tid. Politiet har derfor sendt nogle billeder af de mudrede genstande, som stadig ligger ved det væltede træs rødder til Forsvarets ammunitionsryddere. - De blev faktisk lidt bekymrede for, at det kan være nogle gamle betonminer, og kan være farlige. Så lige nu vi venter på, de kommer og ser nærmere på dem, og eventuelt fjerner dem, siger Torben Møller, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD. Fredag aften holder en politipatrulje ved plantagen, så der ikke kommer folk ind i området.