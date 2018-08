Analyse: Møgsager klæber til Carl Holst

Selv om han nu trækker sig fra politik, er det næppe det sidste, vi hører til Carl Holst, vurderer TV SYDs politiske analytiker. Dertil er han for stort et magtmenneske, siger han.

Daværende amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, nu afdøde Kresten Phillipsen, så et lysende politisk talent i den unge Carl Holst, og i foråret 2000 pegede Phillipsen på 30-årige Holst som sin efterfølger.

Det blev til femten år som amtsrådsformand og senere formand for Region Syddanmark og herefter fire år i Folketinget og 93 dage som forsvarsminister, før en række møgsager om misbrug af offentlige midler klistrede så meget til navnet Carl Holst, at han i september 2015 trak sig som minister og fortsatte på bageste række som menigt venstremedlem af Folketinget med bl.a. et kirkeordførerskab.

Nu forlader han helt dansk politik som 48-årig.

De klæbede til ham

- Det var de mange små møgsager, som endte med at fælde en rigtig dygtig politiker. Anklagemyndigheden vurderede, at sagerne var så små, at man ikke kunne vinde en sag mod Holst, men de blev ved med at klæbe til ham. Han fik aldrig et comeback efter dem, siger TV SYDS politiske analytiker Kim Dahl Nielsen og tilføjer, at det næppe er det sidste, offentligheden hører til Carl Holst.

- Dertil er han for stort et magtmenneske. Hør Kim Dahl Nielsens analyse øverst i artiklen. ​

Carl Holst. Møgsagerne klæbede til ham. Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2016