Anders fik en TrÆls ide – flyttede virksomhed og fik succes

Kommune sender iværksættere i ”Rugekassen” og hjælper dem til at blive flyvefærdige.

Anders Koed Jensen har netop pakket sav, hammer og slibemaskine, læsset stakkevis af genbrugstræ på traileren og har sat kurs mod Rugekassen i Hedensted sammen med sit lille nystartede firma TrÆls.

- Jeg er sikker på, at det bliver rigtigt godt. Ellers ville jeg ikke have gjort det, siger han.

Rugekassen i Hedensted har snart fire år på bagen. Her lejer Anders Koed Jensen, hans kæreste Anne Poulsen og firmaets ansatte et skrivebord for 1.000 kroner om måneden – med i prisen er løbende sparring med erhvervseksperter, hjælp til opstart af selve produktionen og mulighed for at møde de rigtige mennesker i branchen.

Firmaet hedder TrÆls, fordi jeg er jyde med stort J og en drengerøv. Anders Koed Jensen, indehaver af virksomheden TrÆls

- Vi blander os i deres forretningsmodel, hvis de ønsker det, og hjælper dem til at se andre muligheder. Vi spørger dem, hvor de vil producere, for der er andre og bedre muligheder end Kina. Vi præsenterer dem blandt andet for produktionsmuligheder i Danmark, hvor de kan være tæt på deres forretning, og hvor know how’en ligger, siger Lone Jakobsgaard fra Dansk Produktions Univers (DPU).

Det var netop muligheden for samspillet med erhvervseksperter, der gav Anders Koed Jensen lysten til at flytte virksomheden til Hedensted.

- Vi ville gerne arbejde med Hedensted Kommune og Dansk Produktions Univers, og de ville heldigvis også gerne arbejde med os, siger Anders Koed Jensen.

I øjeblikket hamres og slibes der på livet løs i værkstedet bag Rugekassen. Her producerer Anders Koed Jensen og hans ansatte blomsterkasser af genbrugstræ, for tanken bag TrÆls er bæredygtighed:

- Nu er jeg selv blevet far her for et par år siden, og det sætter nogle tanker i gang i forhold til hvilke aftryk, jeg ønsker at efterlade på denne jord. Derfor går jeg meget op i genbrug og bæredygtighed, siger han.

Ud over blomsterkasser producerer virksomheden også forskellige møbler i træ, og salget går så godt, at Anders Koed Jensen har solgt selv udstillingsmodellen.

Men det tager han med ophøjet ro og et skævt smil. Ligesom firmaets navn TrÆls.

- Firmaet hedder TrÆls, fordi jeg er jyde med stort J og en drengerøv. Det skal ses tages med en god portion jysk humor, smiler han.