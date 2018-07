Anders handicapbil fortsat forsvundet - måske på vej ud af landet

Anders H. Hanssen tror, at hans næsten nye handicapbil, der mandag blev stjålet fra hans bopæl, er på vej til udlandet. Nu håber han, at de 9000 delinger på facebook, får folk til også at se efter bilen syd for grænsen.

28-årige Anders H. Hanssen, der er spastikker, har ikke mistet troen på, at få sin næsten nye handicap bil hjem igen, - også selvom han har en teori om, at tyveriet af hans Mercedes Sprinter er bestillingsarbejde, og at bilen er på ud af landet.

- Jeg har et lille håb om, at der er nogen, der spotter den på vej hjem fra ferie syd for grænsen. For helt ærligt så tror jeg, at den er på vej til udlandet, siger Anders H. Hanssen.

Siden Anders bror, Søren Hoffmeyer Hansen, delte et opslag på facebook, hvor de efterlyser bilen, er det delt 9000 gange, og nu sætter Anders sin lid til, at den store interesse, får folk til at være ekstra opmærksomme, - også når de kører i udlandet.

- Jeg håber virkelig nogen af de mange søde mennsesker også er opmærksomme syd for grænsen, for jeg er meget afhængig af at få bilen igen, siger Anders H. Hanssen.

Tyveriet er meldt til politiet, og Anders H. Hanssen siger til TV SYD, at han endnu ikke har talt med politiet om sin teori om, at bilen måske er i udlandet.