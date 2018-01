Anders Samuelsen siger undskyld til baglandet

Anders Samuelsen siger nu undskyld og tager kritikken fra bl.a. flere lokale partiformænd til sig.

Onsdag aften undskyldte Anders Samuelsen på Facebook for "det stormvejr", han har bragt sit parti ud i - og som har udsat ham for skarp kritik fra en lang række formænd i partiets lokalafdelinger over hele landet. Blandt kritikerne har været lokalformænd i Esbjerg, Varde og Hedensted.

- Det er 100 procent og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene og de er fortjente. Kritikken er 100 procent i orden, skriver Anders Samuelsen bl.a. i et langt opslag på Facebook.

I Varde mener den lokale LA-formand, Brian Martin Saatterup, at Liberal Alliance bør gå ud af regeringen.

- Efter kommunalvalget bliver vi skudt i skoen af vores vælgere, som siger: Se, hvad sagde vi? I lover en helt masse, stiller høje forventninger, fortæller og gør og bliver mere og mere utroværdige, siger han til Ritzau.

- Jeg tror, at det er bedre, at vi træder ud af regeringen, så vi ikke virker så utroværdige, for det er virkelig et problem, vi slås med.

Varde-formanden fortæller, at han stadig har tiltro til Anders Samuelsen som leder af partiet.

- Det er ikke der, jeg har min tvivl, siger han.

LA er kendt som et topstyret parti med et disciplineret bagland, der normalt bakker entydigt op om ledelsen, og derfor er kritikken usædvanlig.

Protesterne bygger videre på kritik om, at LA bør træde ud af regeringen. Jyllands-Posten har talt med 54 lokalformænd fra LA. 28 støtter regeringsprojektet. 15 har ingen kommentarer. 11 lokalformænd mener stik mod lederens linje, at LA bør overveje at forlade regeringen eller skride direkte til handling og stemple ud af ministerkontorerne nu.