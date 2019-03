Ribe reagerede på faldende elevtal: Andre byer kan få samme problem

I år 2030 vil der være 14 procent færre unge mellem 16-19 år i Region Syddanmark.

I Ribe kender de alt til udfordringer med faldende elevtal. I januar sidste år flyttede 200 handelsskoleelever over på Ribe Katedralskole, da Katedralskolen fusionerede med Handelsgymnasiet Ribe. Fusionen var dengang med til at sikre, at HHX-uddannelsen forsat havde en fremtid i Ribe.

- Esbjerg havde nok været den mest oplagte mulighed at pendle til. Det ville jeg synes var en kæmpe ulempe at skulle pendle hver dag, siger Thomas Groth Thomsen, handelsskoleelev.

Flere andre ungdomsuddannelser i Syd- og Sønderjylland kan være i fare.

I går blev det kendt, at en række VUC-skoler lukker, blandt andet VUC i Grindsted og Varde, men det stopper ikke her. Danske Regioner peger på en række skoler i Syd- og Sønderjylland, som i fremtiden kan være udfordret af faldende elevtal, og det kan betyde, at det bliver svært at drive skoler i flere byer.

- Alle ved jo, at hvis man har for langt til en ungdomsuddannelse, så er der større risiko for frafald. Så det er vigtigt at man ude i de små byer har tilstrækkelig med uddannelsesmuligheder, siger Kristian Bennike, rektor, Ribe Katedralskole, til TV SYD.

I år 2030 vil antallet af unge mellem 16-19 år i Region Syddanmark falde med 14 procent. Som en mulig løsning peger Danske Regioner på, at man, som i Ribe, samler uddannelsesstederne for at udnytte stordriftsfordele.

- Som alle ungdomsuddannelser i Danmark er vi udfordret, og det betyder, at vi skal tænke os rigtig godt om med hensyn til økonomi, og i og med vi er blevet en større skole, er det også en måde at polstre os på, så vi kan opretholde en masse aktiviteter for de unge, siger Kristian Bennike.

- Først og fremmest vil det jo være forfærdeligt, at nogle ikke fik en ungdomsuddannelse fordi det var for besværligt at komme til et uddannelsessted. Det er i alles interesse, at Ribe ikke går hen og bliver en museumsby, tilføjer han.

På den nye og større skole i Ribe er de glade for fusion.

- Som så mange andre var jeg nervøs for den her fusion, men det har vist sig at være rigtig positivt, og vi har fået mange flere muligheder som elever på skolen, siger Thomas Groth Thomsen.

Rektor Kristian Bennike understreger dog, at fusioner ikke er løsningen på alle problemer.

- Jeg tror ikke fusioner er vejen frem i alle situationer. Det er i meget høj grad afhængig af de lokale forhold og geografien, siger Kristian Bennike.

Forslaget fra Danske Regioner er et af fem løsningsforslag. Hele rapporten kan læses her.