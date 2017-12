Andrea har angst: Jeg er bange for at dø eller blive syg

Hvorfor Andrea Hede er bange, ved hun ikke altid. Hun ved heller ikke altid, hvornår følelsen forsvinder. Angsten er bare blevet en del af Andrea Hedes liv.

Angst er en grundfølelse i os alle. Vi kan alle føle os bange eller skræmte. Bange for at blive svigtet. Bange for at dumpe en eksamen. Bange for at miste dem, som vi holder af.

De følelser ligger i alle og viser sig fra tid til anden. Hos nogen er den følelse mere frembrusende. Mere eksplosiv og langt hyppigere. Sådan er det for 20-årige Andrea Hede fra Horsens, der har kæmpet med angst de sidste par år.

- Jeg blev ved med at være bange for små ting. Ligegyldige ting. Ting, jeg ikke helt vidste, hvad var. Jeg var bange for at være alene, jeg var bange for at spise, og jeg kunne være bange for at trække vejret. Hele tiden bange, siger Andrea til TV SYD.

For mig er det som at få en sort sæk over hovedet, og så ikke være herre over, hvornår man selv tager den sæk af igen. Andrea Hede, Horsens

Panik, panik, panik

Under en familiemiddag, omringet af mennesker hun stoler på og elsker, oplevede hun pludselig følelsen at miste magten og blive bange. I så trygge rammer kunne hun første gang mærke, at noget var galt. Noget føltes mærkeligt. Den følelse udviklede sig.

- I starten var det vild panik, inden jeg skulle til at sove. Så blev det til panik i skolen, eller når jeg ikke skulle noget. Så blev jeg bange, fordi hvis jeg ikke skulle noget, så var der mange ting, der kunne gå galt, tror jeg.

Hun fik som 18-årig at vide af lægen, at hun havde angst. Det betød, at hun endelig kunne forklare andre, hvad der skete med hende. Nu hed det bare angst.

Siden da har hun kæmpet med angsten, der konstant ligger og lurer og venter på at vælte ned over hende. Nogle gange i kort tid. Andre gange i hele dage. Et angstanfald kan komme når som helst.

- Nogen gange er det trykken for brystet. Andre gange er det følelsen af at være helt lam. Andre gange er det helt sort. For mig er det som at få en sort sæk over hovedet, og så ikke være herre over, hvornår man selv tager den sæk af igen.

Bange for at dø

Hun kan være bange for at glemme og trække vejret. Hun kan være bange for at spise. Men én af de ting, som hun frygter mest, er at blive alvorligt syg.

Tanken om at fejle noget, som ingen kan gøre noget ved, er forfærdelig. Den skræmmer mig. Andrea Hede, Horsens

- Jeg er meget bange for at blive syg. Tanken om at fejle noget, som ingen kan gøre noget ved, er forfærdelig. Den skræmmer mig. Tanken om døden kan også være rigtig hård for mig. Den kan drive mig sådan helt rundt, og så begynder frygten bare at køre i cirkler, siger hun.

- Det er grimt at være i. Rigtig grimt at være i. Det er lidt uforklarligt at være i et anfald. Det føles stressende og skræmmende. Det er sort, og det nederen. Det er ufedt, siger hun.

Frygten ødelægger hverdagen

Angsten er konstant i hendes krop. Hun har ofte problemer at sove om natten, fordi hun kan ligge alene og være bange en hel nat. På den måde bliver hendes næste dag ødelagt. Hun har ikke energi eller overskud til at foretage sig noget. Det har været svært at acceptere.

Så mange unge har angst: Her og nu har ca. 350.000 danskere en eller anden form for angst. Det svarer til, at en elev i hver skoleklasse har angst.



Når man har angst, bliver man anspændt, får uro i kroppen og hjertebanken. Hver femte dansker får på et tidspunkt angst, der er så alvorlig, at der er tale om en psykisk sygdom. Det gør angst til en af de mest almindelige psykiske sygdomme.



Kilde: ungekompasset.dk

- I starten skulle jeg bare ud, videre, i gang med dagen. Det var svært i starten at sige, at det var okay at blive hjemme og slappe af. Nu har jeg lært, at det er okay. Det er okay at have haft det dårligt, og det er okay at erkende, at jeg er dårlig i dag, fordi jeg havde det rigtig skidt i går.

Hun ved, at hun ikke altid kan det samme som sine venner. Hendes hverdag er noget anderledes, når angsten rammer hende. Derfor har brugt hun lang tid på at lære at bruge mere tid på at give sig selv fri til at være sig selv. Og samtidig lære at snakke om angsten.

- For hver gang at jeg får sagt, at jeg døjer med angst, så får jeg det bedre. Så lukker jeg lidt damp ud hver gang, og det er med til at hjælpe på det.

Angsten må aldrig vinde helt

Andrea ved aldrig, hvornår det næste angstanfald kommer. I dag, i morgen eller i næste uge. Men hun ved, at det kommer pludseligt. Det har hun lært at acceptere for bedre at kunne håndtere angsten.

- Jeg tror, at det hjælper meget at snakke om det. Jeg tror, det hjælper at acceptere, at det her er noget, som jeg døjer med. Man skal ikke gøre diagnosen til en selv. Man må ikke blive sin diagnose. Det kan gøre en stor forskel.

Man skal ikke gøre diagnosen til en selv. Man må ikke blive sin diagnose. Andrea Hede, Horsens

Selvom hun kan blive bange, så er der én ting, som hun ikke er bange for: At angsten vinder definitivt over hende og overtager hendes liv.

- Angst skal aldrig begrænse mig. Jeg har planer, og der er en masse ting, som jeg vil. Det skal jeg nok opnå, selvom jeg godt kan blive bange. Det skal ikke forhindre mig i de ting, som jeg gerne vil.

Er du bange? Så kan du læse mere om angst, og hvordan du får hjælp. Headspace har også flere lokalafdelinger i Syd- og Sønderjylland, hvor unge anonymt kan møde op og få en snak.

Andreas fortælling er én af fire fortællinger fra unge mennesker, der fortæller, hvordan det er at kæmpe med angst, selvmordstanker, depression, stress og ensomhed. Se alle fortællinger på YouTube her.

