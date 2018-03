Anette: Får kan noget helt særligt

Får kan skabe en ro. Det mener fåreavler Anette Andersen. I dag kunne man blandt andet klappe hendes får, da Danske Fåreavlere holdt åbent hus.

- Jeg er opvokset med fårene. Min søster og jeg blev lovet, da vi var små, at vi ville få nogle lam, hvis vi kunne være stille. Det kunne vi, og så har det udviklet sig derefter, siger Anette Andersen fra Orten ved Varde.

Hun er revisorasisstent til dagligt, og i sin fritid er hun fåravler. Men at være fåreavler kræver et helt hold.

- I dag har vi et familieprojekt. I lemmesæsonen er det både søstre, brødre, mor og far, der kommer i stalden og hjælper til, siger hun.

Anette Andersen har købt en gård på samme vej, som hendes forældre har en gård. Her har der i dag været åbent hus, hvor man blandt andet kunne besøge Anette Andersens får og påskelam. Danske Fåreavlere indbød til et kig landet over.

Og fårene og lammene kan noget specielt, hvis man spørger fåreavleren.

- Det er hyggen, det sociale, lammene, friheden ved at kunne gå ud mellem dem en varm sommerdag, og de så gerne vil snakke med dig. Hvis du har haft en stresset hverdag, så kan du rigtigt slappe af ved at komme ud til fårene, siger hun.

Skulle man have lyst til at kæle for et får, er Anette Andersens dør altid åben, når hun er hjemme. For hende er det nemlig vigtigt at vise sine små dyr frem.

- Vi vil gerne vise både børn og ældre, hvordan fårene har det, for vi er stolte af vores får, siger hun.