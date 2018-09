Angst gjorde Kristian uarbejdsdygtig i otte år

Hans udstråling fylder det meste af rummet, og man kan altid høre hans rungende latter på kontoret i Horsens. Men sådan har det ikke altid været.

Kristian Hyldahl Lonnebjerg ligner en mand, der har det som blommen i et æg, og da han samtidig flere gange erklærer, at 'han elsker sit job', så må han næsten være enhver arbejdsgivers drøm. Og det mener hans chef da også, at han er.

- Kristian har en fantastisk energi og vi føler os heldige med, at vi har fået ham. Og så er han faktisk også ret dygtig og får lavet en hel del, de timer han er her, siger René Kok Lyskjær fra regnskabs – og mentorvirksomheden Probitas.

Men det har taget lang tid for Kristian Hyldahl Lonnebjerg at finde det rigtige arbejde. Faktisk har det taget otte år.

- Jeg er egentlig uddannet pædagog og arbejdede i mange år med mit fag. Desværre gik jeg ned med angst efter en hård periode på min daværende arbejdsplads, og derefter havde jeg utroligt svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, fortæller Kristian Hyldahl Lonnebjerg.

Kristian Lonnebjerg elsker sit arbejde og føler sig meget værdsat Foto: Camilla Rytz

Fanget i sit hjem

I otte år var han fanget i sit eget hjem, fordi angsten tog magten fra ham, og når Horsens Kommune gang på gang forsøgte at få ham ud i arbejdslivet igen, mislykkedes det hver gang.

- Jeg var jo stadig angst og havde svært ved bare at komme ud. Hvordan skal man så klare 15 timer i flexjob, spørger han.

I begyndelsen af 2018 skete der imidlertid en positiv forandring i hans liv. Han fik en ny socialrådgiver med et andet syn på ham.

- Jeg føler virkelig, at jeg for første gang rigtigt blev lyttet til, og så fik hun vel på en eller anden måde lokket mig ud af hjemmet. Jeg skulle på et jobsøgningskursus for flexjobbere, som jeg egentlig godt kunne i forvejen, men på den måde endte jeg med at komme ud og møde andre mennesker igen, fortæller Kristian Hyldahl Lonnebjerg.

Værdifuld på arbejdspladsen

Hans rungende latter afslører det hurtigt: Kristian er egentlig et meget udadvendt menneske, men det forsvandt i takt med at angsten stjal hans sociale liv.

Men på kurset fik han nye venner og lidt mere mod på det hele igen, men da socialrådgiveren foreslog, at han skulle begynde at arbejde i flexjob hos Probitas, der var han alligevel først skeptisk.

Altså lige indtil han mødte indehaveren René og hans kone Trine.

- Jeg føler ikke, at jeg bare er noget, nogen er blevet tildelt. Én man bare kan tale hen over hovedet på og én, som ikke er værdifuld. Sådan føltes det at være flexjobber før, men den her gang var helt anderledes. Der var blomster på bordet på min første arbejdsdag, og da jeg senere skrev under på kontrakten havde de købt champagne og kransekage. Jeg bliver set som et menneske, der er værdifuld for virksomheden og det gør hele forskellen, fortæller han.

Kontrakt på ubestemt tid

Hos Probitas er Kristian Hyldahl Lonnebjerg det energibundt, de ikke vil undvære. Derfor er hans kontrakt også udformet sådan, at han må blive, så længe han vil – og på de timer, han magter.

Han er egentlig vurderet til at kunne arbejde 15 timer ugentligt, men arbejder efter aftale med sin socialrådgiver kun hver onsdag fra 9 til 11.

- Vi går ikke op i timetallet, men i at han skal have det godt, og at det skal være en succes, siger René Kok Lyskjær, mens Kristian nikker og indskyder:

- Kvalitet fremfor kvantitet, ikke?

Og netop det med ikke at blive presset til at arbejde mere end han kan, er skyld i, at han har arbejdet hver onsdag siden marts, mener han selv.

- Jeg har det svært, når man taler om, at succesen skal være, at man skal op i tid og ende med en fuldtidsstilling, for selvfølgelig vil alle gerne det. Men lige nu handler det om, at jeg rent faktisk er på arbejdsmarkedet, og så kan det godt være, at det 'kun' er to timer, men jeg laver noget, der giver mening. Både for virksomheden og for mig selv, siger han.

Horsens Kommune ligger på en 4. plads på den kommunale top 10 over de kommuner, der er bedst til at få flexjobbere op i tid i løbet af et år.