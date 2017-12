Angst rammer flere og flere unge syd- og sønderjyder

En rundspørge i Syd- og Sønderjylland viser, at kommunerne oplever en stigning i henvendelser om børn og unge med angst. Det er også tilfældet i Aabenraa.

Hos Headspace i Aabenraa står døren altid åben. Her kan unge anonymt komme og få rådgivning til at håndtere deres problemer.

Det er angst, stress og rigtig mange unge med selvværdsproblemer, siger Kim Callesen, der er centerchef i Headspace Aabenraa, til TV SYD.

Centeret er ikke engang et år gammel, men de har allerede haft mange unge forbi.

- Jeg kan se på det antal af unge, der bruger os, at vi udfylder en væsentlig rolle.

Angst er blevet en folkesygdom. Psykiatrifonden anslår, at 400.000 danskere har symptomer på angst. Heriblandt mange unge. Og der kommer kun flere.

I en rundspørge foretaget af TV SYD har vi modtaget svar fra 11 kommuner. Heraf oplever de ni en stigning i henvendelser af børn og unge med angst. I nogle kommuner får de faktisk flere henvendelser om angst, end de har mulighed for at hjælpe.

TV SYD har mødt fire unge mennesker, der fortæller, hvordan det er at kæmpe med angst, selvmordstanker, depression, stress og ensomhed. Du kan møde dem her.

En af de unge, der lider af angst, er Andrea Hede fra Horsens.

- Det er hårdt, og det er udfordrende og det er trættende. Jeg fandt ud af, at jeg havde angst, fordi jeg blev ved med at være bange for små ting, ligegyldige ting. Jeg var bange for at være alene, bange for at spise, trække vejret, drikke vand, siger Andrea Hede til TV SYD.

I Aabenraa Kommune har man på baggrund af de mange henvendelser måtte udvide sit tilbud til angstramte børnefamilier hele to gange de seneste to år.

Vi oplever rigtig mange unge, der har en kæmpe forventning til sig selv, og hvad de skal præstere Kim Callesen, centerchef i Headspace Aabenraa

- Da jeg startede i 2015, havde vi et coolkids-forløb, som er et gruppeforløb, hvor vi arbejder med angst, og det har vi simpelthen været nødt til at udvide nu, fordi vores psykologer meldte tilbage, at de havde kandidater til flere forløb, siger Anders Lundsgaard, der er leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aabenraa Kommune, til TV SYD.

Nu kører forløbet tre gange om året i stedet for én gang, og de forventer ikke at henvendelserne bliver færre i fremtiden. Men hvorfor så mange flere unge rammes af angst har både Headspace og kommunen svært ved at svare på.

- Det er et godt spørgsmål, men vi oplever rigtig mange unge, der har en kæmpe forventning til sig selv, og hvad de skal præstere, siger Kim Callesen.

- Der er en stigende kompleksitet og en forventning til børnene og de unge. Men jeg tror, at der er mange faktorer i spil, siger Anders Lundsgaard.

