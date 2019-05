Angste husejere får formentlig reddet deres udsigt

Nybyggere i Fredericia fik løfter om, der ikke skal bygges i området, men ny kommuneplan kan ødelægge deres udsigt. Nu lytter S og V til husejerne.

En række nybyggere i Fredericia har udsigt til Sønderskovs grønne natur. Udsigten er så attraktiv, at de yderste byggegrunde har kostet omkring én million kroner.

Men en ny kommunal plan rummer nye byggegrunde, der truer med at ødelægge deres smukke udsigt. Den nuværende kommuneplan fra 2017 siger ellers, at områderne med skov, landbrug og natur ikke kan bebygges.

Vi fik af flere omgange at vide, at der ikke var andre planer Morten Nielsen, som købte dyr byggegrund i Fredericia

- Vi købte vores byggegrund på grund af det grønne område og udsigten. Ellers havde de fleste af os nok valgt at bygge et andet sted. Hvis man skal lave sit livs største investering, så skal man gøre det på et oplyst grundlag. Men vi fik af flere omgange at vide, at der ikke var andre planer, siger Morten Nielsen, som har bygget hus på stedet.

Lytter til klager

Planen har været i nabohøring, og naboerne har klaget deres nød blandt andet i Fredericia Dagblad. Nu tyder det på, at deres udsigt kan reddes. Steen Wrist Ørts (S), som er formand for By- og Planudvalget i Fredericia, har lytter til klagerne.

Jeg er jo ikke tonedøv Steen Wrist Ørts (S), formand for By- og Planudvalget

- Jeg er jo ikke tonedøv. Så på baggrund af de udmeldinger, der er kommet, vil jeg nok anbefale udvalget, at vi tager den del ud, som er allermest generende. Jeg er kun ét ud af syv udvalgsmedlemmer, men jeg er ret overbevist om, at vi går dén vej, siger Steen Wrist Ørts (S) til TV SYD.

Også Venstre har lyttet.

- Jeg har ikke hørt om sagen før. Men når kommunen lige har solgt de attraktive grunde, så bliver det ikke med vores stemmer, at man kort tid efter ødelægger folks udsigt, siger byrådsmedlem Kenny Bruun Olsen (V) til TV SYD.

Brug for byggegrunde

Morten Nielsen kvitterer for opbakningen og håber, de to politikere har resten af byrådet med sig.

Vi har følt os bondefanget Morten Nielsen, nybygger i Fredericia

- Man har solgt os noget, som man ville ændre meget kort tid efter. Vi kan alle sammen forstå, at der kan ske noget om 15-20 år, men så kort tid efter, så har kommunen ikke været særlig fremsynet. Så har vi følt os bondefanget, siger Morten Nielsen.

Sådan kommer det næppe til at gå. Steen Wrist Ørts mener fortsat, at der bør bygges mere i området, men at det ikke må tages andres udsigt.

- Vi har en intention om at skabe et attraktivt boligområde i hele Sønderskov og andre steder i kommunen. Det er helt nødvendigt, hvis har vi som alle andre kommuner har et mål om at skabe øget bosætning, siger Steen Wrist Ørts.