Anholdt i udlandet og sigtet for serie af bombetrusler mod skoler

Med en hidtil mørklagt anholdelse i udlandet af en mand, der mistænkes og sigtes for at stå bag en serie bombetrusler mod skoler i flere europæiske lande, er Sydøstjyllands Politi kommet et skridt nærmere opklaringen af en bombetrussel mod Egtved Skole tilbage i marts.

En mand, der mistænkes for at stå bag bombetruslen mod Egtved Skole onsdag den 8. marts samt en serie andre bombetrusler i en række europæiske lande, er blevet anholdt og sigtet. Læs også Skoleleder: Bombetruslen var på engelsk og måske båndet Det er sket udenfor Danmarks grænser i et land, som vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi ikke ønsker at oplyse hverken navn eller geografisk placering på. - Der er sket en overordnet cyber-efterforskning på internationalt plan bl.a. på baggrund af oplysninger fra teleudydere i Indien og andre fjerntliggende steder. Den har ført til og afsløret en mand, som er mistænkt for at have sendt en serie af bombetrusler via it-værktøjer til en række lande, blandt andet Danmark og Norge - og altså også til Egtved Skole, oplyser vicepolitiinspektør Carsten Thostrup. Det var sekretæren på Egtved Skole, der onsdag den 8. marts modtog opkaldet om bombetruslen kort før klokken 09. - Truslen blev afgivet af en engelsktalende mand og var sandsynligvis optaget på bånd og afspillet i telefonen. Det er i hvert fald vores fornemmelse, da beskeden blot fortsatte, da sekretæren forsøgte at spørge ind til truslen, sagde Egtved Skoles leder Villy Raahauge til TV SYD. - Det er helt tilfældigt, hvilke skoler, som serien af bombetrusler blev rettet imod, så der ligger ikke noget konkret bag, at Egtved Skole blev ramt. Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi Skolens ledelse tog straks truslen alvorligt og fulgte den evakueringsplan, som alle skoler har liggende klar i skuffen. De 360 elever og omkring 40 voksne i personalegruppen blev først indkvarteret i den nærliggende Egtvedhallen og siden i busser kørt i sikkerhed på Brandstationen i Egtved. - Det er helt tilfældigt, hvilke skoler, som serien af bombetrusler blev rettet imod, så der ligger ikke noget konkret bag, at Egtved Skole blev ramt, siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til TV SYD. Det er endnu uvist, hvor og hvornår, at en straffesag mod den anholdte vil finde sted. Læs også Sydøstjyllands Politi undersøger, om der er en forbindelse til lignende bombetrusler i Norge