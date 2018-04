Anholdte fra bandeopgør er blevet varetægtsfængslet

De fire anholdte fra en episoden mellem to grupper torsdag eftermiddag er varetægtsfængslet i fire uger.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelsen, at de fire personer, der tirsdag eftermiddag blev anholdt efter et banderelateret sammenstød i Esbjerg, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

De fire personer er sigtet for dels overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold, dels for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, hvor man på hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

De sigtede nægter sig skyldige.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan af hensyn til efterforskningen ikke oplyse yderligere i sagen.

Der var også en episode mellem grupperne i Esbjerg tirsdag aften, her blev en bil påkørt.

