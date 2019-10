Anede ikke hun var syg: Anja vil hjælpe andre

Efter sin svangerskabsforgiftning vil Anja Gram Skytte hjælpe andre til bedre kendskab til sygdommen.

Både mor og barn var ved at dø af svangerskabsforgiftning, da en gravid Anja Gram Skytte for fire måneder siden kom til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til en kontrol.

Hun anede dog ikke, at hun var alvorligt syg. Med et blodtryk på 245 måtte hun indlægges akut. To uger senere blev drengen Oliver født ved kejsersnit. Han vejede kun lidt over 800 gram og har siden været igennem flere operationer.

I dag er mor og barn atter hjemme. Oliver har det godt og vokser, som han skal. Dog har den lange indlæggelse og alle bekymringerne omkring Oliver sat sig varige spor hos Anja Gram Skytte.

- Jeg vil hjælpe andre gravide med at få kendskab til symptomerne, så de ikke lander i min situation, sagde hun efter prisoverrækkelsen til TV SYD.

Hendes deltagelse i "Et Sundere Syddanmark" har ikke været let for hende samtidig med at være indlagt.

- Det har været vildt, fordi det har været sindsygt hårdt hver gang, jeg har set indslaget. Det var det mest følsomme klip med mig, der blev sendt. Men jeg gjorde det, fordi der skal være fokus på sygdommen, så det kan hjælpe en masse andre, mener Anja Gram Skytte, mens hun bar checken på én million kroner for førstepladsen i "Et Sundere Syddanmark".