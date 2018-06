Anklager er tilfreds med fængselsstraf efter ”Ring Of Fire”

Flere personer blev forbrændt og får varige mén efter show i Sønderborg.

Der er tilfredshed hos Syd- og Sønderjyllands Politi, efter en 21-årig mand i dag blev idømt 14 dages betinget fængsel. Den unge mand blev dømt for at hælde en brændbar væske på en brandvarm ring, som skatere under showet ”Ring Of Fire” skulle hoppe igennem.

Sagen var så alvorlig, at den skulle udløse en fængselsstraf for den unge mand Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi

Det førte til en ulykke, hvor blev flere personer forbrændt, og flere får varige mén. Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen er godt tilfreds med dommen.

- Vi har vurderet, at sagen var så alvorlig, at den skulle udløse en fængselsstraf for den unge mand, der hældte væske på ringen. Den vurdering har retten været enig i, og det er vi i sagens natur tilfredse med, siger Rikke Brændgaard-Nielsen, som førte sagen for politiet.

Klub er frifundet

Derimod blev Sønderborg Skateklub, som den 21-årige mand er medlem af, frifundet ved Retten i Sønderborg. Retten begrunder det blandt andet med, at det formelt var

- Med hensyn til Sønderborg Skateklub vil vi læse dommens præmisser grundigt igennem og tage stilling til, om vi vil indstille sagen til anke ved Statsadvokaten, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

