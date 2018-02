Anklager vil anke frifindelse af fotograf på motorvej

Procesbevillingsnævnet skal nu afgøre, om der er grund til at lade landsret behandle sag mod pressefotograf.

Statsadvokaten i Viborg vil forsøge at få lov at anke frifindelsen af pressefotograf Martin Lehmann, der tilbage i 2015 trodsede politiets påbud om at forlade den sønderjyske motorvej under flygtningekaos.

For to uger siden afviste Retten i Sønderborg at dømme fotografen fra dagbladet Politiken.

Men selv om kravet alene er en bøde, fortsætter anklagemyndigheden nu jagten på en straf. Det sker blandt andet med henvisning til, at dommen ifølge statsadvokat Jan Reckendorff er "en smule uklar".

For på den ene side konkluderede byretten, at politiets påbud til pressen var "tilstrækkeligt begrundet" og "givet med rette".

Men på den anden side fastslog man, at hensynet til nyhedsformidlingen måtte "tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget". På den baggrund blev fotografen frifundet.

- Men det er vores opfattelse, at når politiets forbud anses for at være lovligt, så skal det også overholdes, siger statsadvokaten.

Det er nu op til Procesbevillingsnævnet at afgøre, om sagen har en sådan karakter, at den kan prøves ved endnu en retsinstans. Som udgangspunkt kan bødesager nemlig ikke ankes til landsretten.

Martin Lehmann var tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at fortsætte sit arbejde med at tage billeder af den vandrende flygtningestrøm.

Han nægtede at betale bøden på 1500 kroner, og sagen blev i stedet indbragt for retten.

Pressefotografen har forklaret, at han anså det for at være en historisk begivenhed, da 300 flygtninge og migranter 9. september 2015 begav sig på vej til fods fra Padborg mod Sverige.

Det var en situation, han som pressefotograf havde pligt til at dække, sagde han.

Syd- og Sønderjyllands Politi mente derimod, at de tilstedeværende pressefolk forstyrrede politiet i arbejdet med at få menneskestrømmen væk og motorvejen genåbnet.