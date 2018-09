Anmeldelse om skyderi i Esbjerg

Søndag aften er politiet massivt til stede i kvarteret.

To beboere i området, Henrik og Sandra Jensen, så hvad der skete fra deres vinduer. De fortæller til TV Syds reporter på stedet, at de så en jagt mellem to biler og derefter et opgør, hvor nogle personer blev jagtet med skovle og biler, der blev smadret med brosten og skovle.

De to kan ikke bekræfte oplysningerne om, at der er skudt i området.

- Jeg arbejder i forsvaret, og jeg kan kende den slags. Jeg hørte ingen skud, fortæller Henrik Jensen.

De to fortæller, at der til dagligt åbenlyst handles med ting på gaden, og at der for nylig er kommet en ny gruppe til området.

Syd- og Sønderjyllands Politi har søndag aften ikke yderlige oplysninger til pressen.

Politiet har afspærret indkørslen til en boligblok på Ulvevej. De har afhørt beboere i området, og de arbejder på at indsamle dokumentationsmateriale i form af glasskår og andet.

Den 17. august indførte politiet visitaitonszoner i store dele af Esbjerg. De gælder foreløbig fremtil den 17. oktober.

En kvinde, der gik tur med sit barn på Ulvevej, fortæller, at der var tre biler involveret i skudepisoden.

Efter skyderiet kørte de tre biler fra stedet i høj fart, og de kørte ind i hinanden hen ad Ulvevej. Det skriver jv.dk.

Der har i længere tid været konflikt mellem to bander fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej i Esbjerg Ø. Det har ført til gentagne sammenstød og skyderier.

Politiet modtog anmeldelsen kl. cirka 19:20. Ud over at være til stede på Ulvvevej i Esbjerg er der også tryghedsskabende patruljering i byen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 30, 2018

Ud over at være massivt til stede på Ulvevej, er der også tryghedsskabende patruljering i byen. Det oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel, Syd og Sønderjyllands Politi.

Syd- og Sønderjyllands Politi er søndag aften massivt til stede på Ulvevej i Esbjerg. Det er anmeldt til politiet, at der er blevet skudt i kvarteret. Det oplyser Mads Dollerup-Scheibel, kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Politiet indsamler bl.a. glasskår på kørebanen som dokumentationsmateriale. Foto: Finn Grahndin, TV SYD.