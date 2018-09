Annelise følger sin farfars krig fra computeren

Hjemmesiden “Den Store Krig” opdaterer Første Verdenskrig med 100 års forsinkelse

Annelises bedstefar endte sine dage i de franske skyttegrave under Første Verdenskrig. Han blev i 1914 indkaldt til tjeneste i den tyske hær og faldt i tjenesten to år senere. Hans skæbne optager hans barnebarn, Annelise Lunddam, fra Padborg.

Hver dag tænder hun computeren for på Facebook at tjekke den side, som fortæller om den store krig med nøjagtigt 100 års forsinkelse.

Det påvirker mig meget, for jeg sætter mig i soldaternes stilling og interesserer mig for, hvad de oplever dernede i skyttegraven. Annelise Lunddam, Padborg

Facebooksiden har bragt hende tættere på hendes families historie.

- Jeg føler mig involveret. Jeg er en del af det, fordi min bedstefar var der. Det påvirker mig meget, for jeg sætter mig i soldaternes stilling og interesserer mig for, hvad de oplever dernede i skyttegraven, fortæller Annelise til TV SYD.

Tre millioner sidevisninger

Sønderborg Museum om få dage til at runde tre millioner sidevisninger på deres hjemmeside ”Den Store Krig”. Her kommer dagligt nyheder fra krigen – med 100 års forsinkelse.

- I dag for 100 år siden faldt syv sønderjyder, læser Annelise Lunddal på computeren. Hun er inde på Facebook for at tjekke dagens nyheder fra krigen.

I Padborg forstår Annelise Lunddam godt, at hendes bedstefars krig har fanget folks interesse i hele landet. Hun har en tegning af bedstefaren fra 1915, mens han stadig var i live i skyttegraven i Frankrig.

Her faldtvAnnelise Lunddams farfar i tysk tjeneste under Første Verdenskrig. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Jeg synes, han er noget af det flotteste. For det første kan jeg jo genkende meget af min far i ham. Og så har han sådan et kejser Vilhelm skæg. Det er flot, at de kunne holde sådan et skæg ude i skyttegravene, mener hun.

Tegningen, som hun har arvet efter sine forældre, er tegnet den 18. februar 1915. Godt et år senere, den 15. maj 1916, faldt bedstefaren under kampe ved Loretto Højene tæt på den franske by Lens. Han blev 34 år og efterlod derhjemme i Daler mellem Tønder og Højer Annelises farmor med en gård og tre små drenge. Hendes far på to år og hans storebrødre på fem og syv år

Levende historie

Når hun kigger på kultegningen af sin forfader og kan læse om krigen på nettet, bliver historien pludselig levende.

- Man kan ligesom leve hans liv. Jeg tror ikke, at jeg havde tænkt så meget på Første Verdenskrig, hvis det ikke var kommet på Facebook. Men det kan godt være, min mand synes, at jeg er lidt for meget optaget af det, griner hun.

Museum Sønderjylland har april i år lagt en opdateret liste med oplysninger om pt. 6577 faldne og savnede soldater fra Første Verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland ud på museets website.