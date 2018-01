Anni Matthiesen: I kan godt glæde jer

Anni Matthiesen er begejstret for de mange nye naturskove. Vi vil få mange nye og spændende oplevelser i skoven, siger hun.

- Gæster i skovene vil få mange spændende oplevelser, når skovene bliver overladt til sig selv, siger Anni Matthiesen, naturordfører for Venstre.

45 skove, heraf otte i det syd- og sønderjyske, bliver i de kommende år stort set overladt til sig selv.

- Det kan være, at man kommer til at skulle kravle over et væltet træ, men mon ikke børnene vil synes, at det er spændende, siger Anni Matthiesen.

Derudover er der hensynet til naturen, mange insekt- plante- og svampearter trives bedst i naturskov, og nogle af dem har vi en international forpligtelse til at passe på nogle af dem, det er de såkaldt rødlistede arter. Til gengæld tager det lang tid inden skovene bliver naturlige.

- Det bliver måske ikke engang i vores tid, at skovene bliver rigtigt vilde, siger Anni Matthiesen.

Læs også Masser af urørt skov er på vej