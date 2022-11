I stedet har udvalget Børn og Læring ved Varde Kommune besluttet at sænke kravet til de ældste skoleklasser betydeligt, så der i stedet for minimum 24 elever skal være minimum 14 for at de kan overleve.

- Nu har vi givet dem rammerne for skolen. Så er det op til skolen og byen at sørge for, at de får arbejdsro mange år fremover, siger udvalgsformand Connie Høj (Venstre).



Læs mere her: