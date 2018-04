Ansatte får forbud mod facebook

Maskinstation truer med personlig samtale og fyring, hvis medarbejdere bruger tid på de sociale medier.

Sedlen hænger i den lille kantine. Både på køleskabet og på opslagstavlen. En seddel der giver klar besked om at holde sig fra Facebook, Tinder, Instagram og alle de andre sociale medier, så længe man er i arbejde. Gorm Friis, administrativ medarbejder og PR-mand læser første linje op: ”Brug af facebook og andre sociale medier hører ikke til i arbejdstiden på Skamstrup Maskinstation.”

- Vi havde nogle problemer med, at nogle ansatte brugt megen tid på de sociale medier, så vi fik lavet den her politik, siger han.

Kørselsleder Andy Østergaard uddyber:

- Vi ønsker ikke, at vores ansatte bruger en masse tid på de sociale medier i stedet for at arbejde. Når de er ude for en kunde, bruger de jo på den måde vores kunders tid og dermed deres penge. Ellers bruger de firmaets tid og dermed firmaets penge. Begge dele er uacceptabelt, siger kørselsleder Andy Østergaard.

Det er Maskinstation Skamstrup ved Varde, der har indført ordningen. Nedfældet i personalehåndbogen, som de ansatte har skrevet under på. Og det gælder altså også afsnittet om brug af sociale medier. Overholder medarbejderne ikke ordningen vil de først blive kaldt til en personlig samtale, så en skriftlige advarsel og til sidst en fyring.

Vi ønsker ikke, at vores ansatte bruger en masse tid på de sociale medier i stedet for at arbejde. Kørselsleder Andy Østergaard, Skamstrup Maskinstation

- Vi har haft to ansatte til en snak, og jeg tror bestemt ikke at det kommer videre end det. Og slet ikke til en fyring. Men vi mener det. Det betyder ikke, at vi ønsker at indføre censur. Hvis de ansatte vil på facebook eller lignende i pauserne og selvfølgelig i deres fritid, så er det op til dem.

Der er 30 ansatte på maskinstationen. En af dem er chauffør Kim Larsen:

- Jeg synes, at det er helt i orden. Det kan jo ikke være meningen, at vi bruger en masse tid på de sociale medier. Og sikkerhedsmæssigt er det en god ide, for vi skal have fokus på det, vi laver, for vi arbejder jo ofte med store farlige maskiner, siger han.

Medarbejderne bad selv om en ordning

- Der var nogle af de ansatte der kom og klagede over kollegaer, som var alt for optaget af facebook, så vi satte os ned og fik skrevet en politik, som de ansatte så har skrevet under på, fortæller Gorm Friis der har været med til at forfatte den korte, men nok så præcise tekst, der slutter således: ”Hvis man ikke kan forstå ovenstående, vil ansættelsen blive taget til overvejelse. Venligst men bestemt Torben Kamp (direktørens navn).”

Maskinstationen ønsker samtidig at markere overfor medarbejderne, at de gerne må lave optagelser af arbejdet i marken, men at optagelserne først skal godkendes af Gorm Friis eller ledelsen, inden videoerne eller fotografierne bliver lagt ud til offentligheden via de sociale medier.