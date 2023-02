Nuttet djævel har kurs mod Danmark

Vaskebjørnen går ifølge DR under navnet 'den nuttede djævel' af Dansk Jægerforbund.

Naturvejleder og medlem af Koldings byråd for SF, Jørn Chemnitz, har fulgt vaskebjørnenes indtog i Danmark siden 1980'erne.

- Jeg tror, vi har noget grimt på vej. I Tyskland er bestanden eksploderet, og nede ved grænseegnen ser man flere og flere af dem, siger han.

Vaskebjørnen er uønsket, fordi den ødelægger eksisterende dyreliv og er bærer af en farlig parasit. Den er på EU's liste over invasive arter og nummer 17 på Miljøstyrelsens liste over invasive arter, der er vurderet til at være mest skadelige i Danmark.