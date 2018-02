Antallet af vildsvin vokser og skaber frygt

Nordtyske beboere har de senere år fået flere besøg af vildsvin. Antallet af vildsvin er vokset mere end normalt, og det kan få store konsekvenser.

Læs også Landbruget opfordrer: Smid ikke madrester i naturen

Flere borgere i Nordtyskland oplever at få besøg af vildsvin i deres haver, mens andre kan møde vildsvinene i parker tæt ved den dansk-tyske grænse.

For første gang i 30 år har vildsvinene bevæget sig langt mod nord kun 100 kilometer fra den dansk-tyske grænse, og antallet af vildsvin er samtidig eksploderet, skriver Ritzau.

De senere år har vildsvin haft gode betingelser, fordi større og større landbrugsarealer er beplantet med meterhøje majs, der udgør et ideelt gemmested og forrådskammer for de sultne dyr. Derfor er antallet af vildsvin vokset mere end normalt.

Hvis et vildsvin skulle krydse den danske grænse, og der udbryder svinepest, så lukker al eksport uden for EU. John Ankersen, redaktør, Landbrug Syd

Kommer der mange vildsvin til Danmark, stiger risikoen for smittefare, og det kan få store konsekvenser for eksporten, siger John Ankersen, redaktør, Landbrug Syd, til TV SYD.

- Hvis mange vildsvin krydser den danske grænse, og der udbryder svinepest, så lukker al eksport uden for EU, siger John Ankersen.

De danske svinebønder frygter, at den afrikanske svinepest spreder sig til Danmark. Blandt andet derfor intensiveres jagten på vildsvin lige nu.

I Nordtyskland oplever de, der får besøg af vildsvinene i deres haver, at vildsvinene går på jagt efter regnorme og rødder i private haver. De graver græsplæner og bede op, så det hele ligner en pløjemark. Den eneste måde at bremse vildsvinene på er ved at sætte et kraftigt hegn rundt om haverne.

Læs også Minister beder EU bekæmpe svinepest