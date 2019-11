Anton blev årets håndværker

Årets Læreplads:

Finn Hansen VVS v. Mai Aarhus



Årets Faglærer:

Kenneth Østergaard Lauridsen

Underviser på Rybners Tekniske Skole, Blikkenslagerafdelingen



LO Legatet - Årets Kammerat:

Line Biltoft Jepsen

Nyudlært bygningsstruktør fra AMU Vest. Udlært hos TC Beton i Vejen.

Line modtager et legat på 7.500 kr.



Ugeavisen Esbjerg – Årets Fighter Legat:

Kristina Birkholm

Nyudlært bygningsmaler fra Rybners Tekniske Skole. Udlært hos Finn Jensen i Brørup.

Kristina modtager et legat på 5.000 kr.



Nymindegab Kro Rejselegat:

Frederik K. Mikkelsen

Nyudlært tjener fra Rybners Restaurant og Kokkeskole. Udlært hos Kommandobroen by Grantland i Hvide Sande.

Frederik modtager et legat på 10.000 kr.



Linda & Oskar Nielsen Fond Legat:

Dennis Bo Andersen

Murer. Udlært hos VJ Huse i Janderup Vestj.



Hjalte Simon Aastrup Pedersen

Elektriker. Udlært hos Dan-El på Fanø.



Jannick Starup Christiansen

Bygningsmaler. Udlært hos Malerfirmaet Thordsen i Esbjerg.



Morten Friis Sayoudi

VVS-energiuddannelsen. Udlært hos FH VVS-Installatørforretning i Esbjerg.



Nadja Lykke Andersen

Bygningsmaler. TJ Malerfirma i Esbjerg.



Thomas Riis

Tømrer. Udlært hos Carton Byg i Esbjerg.



Nicolai Kongsted Andersen

Tømrer. Udlært hos Muff Byg i Esbjerg.



Alle modtager et legat på 7.000 kr.



Esbjerg Havn Legat:

Jannik B. Sørensen

VVS-energiuddannelsen. Udlært hos John Josefsen i Esbjerg.

Jannik modtager et legat på 5.000 kr.



Arbejdernes Landsbank Legat:

Inge Havgaard Pedersen

Ernæringsassistent. Udlært hos Sydvestjyllands Hospice i Esbjerg.

Inge modtager et legat på 5.000 kr.



Nykredit Legat:

Brian Toft Svendsen

Teknisk designer. Udlært hos Gantech i Ribe.

Brian modtager et legat på 3.000 kr.



Den Jyske Sparekasse Legat:

Kenneth Lauridsen

Gastronom. Udlært hos Hjerting Badehotel.

Kenneth modtager et legat på 5.000 kr.



Spar Nord Fonden Legat:

Rene Pedersen

Elektriker. Udlært hos Dan-El i Esbjerg.

Rene modtager et legat på 5.000 kr.



Sparekassen Kronjylland Legat:

Anita Eugster Ingvardsen

Ernæringsassistent. Udlært hos Plejecenter Solgården i Bramming.

Anita modtager et legat på 5.000 kr.



Tekniq EL Sydvestjylland Legatet:

Nikolaj Amstrup

Elektriker. Udlært hos Elektriker Løsningen i Årre.

Nikolaj modtager et legat på 7.500 kr.